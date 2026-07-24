Cele 4 lucruri pe care le face femeia celebră de 77 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în formă

Vera Wang a ajuns la 77 de ani, dar forma ei fizică îi face pe mulţi dintre fani să o compare cu o adolescentă. Totul vine însă după un stil de viaţă de care celebra creatoare de modă se ţine de foarte mulţi ani.
De-a lungul timpului, ea a susţinut că a ţinut mai multe diete controversate, în care îşi făcea poftele, precum un pahar de vodcă pe zi, sau mai multe dulciuri.
Secretele celebrei Vera Wang
Cei de la Yahoo au prezentat cele patru lucruri importante care o ajută pe fosta patinatoare de performanţă să fie într-o formă fizică de invidiat.
Este vorba despre forţa de a munci la o vârstă înaintată, somnul, cocktailurile cu vodcă şi evitarea pe cât de mult posibil a soarelui.
Multă lume s-a întrebat însă şi ce greutate are Vera Wang, iar răspunsul a venit! Conform trendingcelebs.org, la o înălţime de 1.68 metri, ea are o greutate de 54 de kilograme.
Vera Wang are o avere de peste 600 de milioane de dolari
Vera Wang este una dintre cele mai de succes femei din lume, dar nimic nu anunţa asta, cel puţin nu când fosta patinatoare avea 40 de ani. Ajunsă la 77 de ani, pe lângă look-ul de adolescentă, ea are şi o avere de peste 600 de milioane de dolari.
Ea a ajuns un celebru creator de modă, dar totul a pornit în momentul în care s-a măritat cu Arthur Becker. Atunci, ea nu a găsit rochia de mireasă pe care o dorea. I s-a părut incredibil faptul că a fost nevoită să alerge din colţ în colţ după o rochie de mireasă.
„Probabil că este o oportunitate reală în această zonă. Se poate face o afacere bănoasă”, a fost mesajul pe care tatăl Verăi i l-a transmis când a văzut cât timp pierde pentru rochie. Şi ea nici un a stat pe gânduri.
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