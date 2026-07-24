Cele 4 lucruri pe care le face femeia celebră de 77 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în formă

Vera Wang a ajuns la 77 de ani, dar forma ei fizică îi face pe mulţi dintre fani să o compare cu o adolescentă. Totul vine însă după un stil de viaţă de care celebra creatoare de modă se ţine de foarte mulţi ani.

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De-a lungul timpului, ea a susţinut că a ţinut mai multe diete controversate, în care îşi făcea poftele, precum un pahar de vodcă pe zi, sau mai multe dulciuri.

Secretele celebrei Vera Wang

Cei de la Yahoo au prezentat cele patru lucruri importante care o ajută pe fosta patinatoare de performanţă să fie într-o formă fizică de invidiat.

Este vorba despre forţa de a munci la o vârstă înaintată, somnul, cocktailurile cu vodcă şi evitarea pe cât de mult posibil a soarelui.

Multă lume s-a întrebat însă şi ce greutate are Vera Wang, iar răspunsul a venit! Conform trendingcelebs.org, la o înălţime de 1.68 metri, ea are o greutate de 54 de kilograme.