Fotbalistul comparat cu Răzvan Raț, înlocuitorul lui Andrei Borza la Rapid

Rapid e foarte aproape să se despartă de Andrei Borza, fundașul stânga care a fost titular în stagunea trecută. Formația giuleșteană urmează să încaseze în schimbul său de la turcii de la Corum aproximativ 2 milioane de euro cu tot cu bonusuri.

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Giuleștenii rămân astfel descoperiți în banda stângă a compartimentului defensiv, cât și în ceea ce privește regula U21, însă Daniel Pancu ar avea o soluție chiar în curtea proprie.

Rareș Pop ar fi posibilul înlocuitor pentru Andrei Borza

Rareș Pop ar putea să fie reprofilat de către tehnicianul giuleștenilor, asta după ce a fost deja testat în cantonamentul de pregătire din această vară pe poziția de fundaș stânga. Tânărul mijlocaș ofensiv a dat un randamanet bun și chiar a fost lăudat de Daniel Pancu.

Astfel, pentru fotbalistul crescut de UTA ar putea reprezenta o șansă mai mare să fie folosit titular, asta pentru că în ofensivă există o concurență importantă la Rapid. Formația bucureșteană ar rezolvat astfel și problema cu jucătorul U21 pentru că Pop este încă eligibil să îndeplinească această regulă.

”Și Raț a început ca extremă, apoi s-a reprofilat ca fundaș stânga și a fost titular atâția ani la echipa națională. De ce nu ar putea și Pop la fel?”, spunea Daniel Pancu în această vară.