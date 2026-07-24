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Fotbalistul comparat cu Răzvan Raț, înlocuitorul lui Andrei Borza la Rapid

Mihai Alecu Publicat: 24 iulie 2026, 12:23

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Fotbalistul comparat cu Răzvan Raț, înlocuitorul lui Andrei Borza la Rapid

Rareș Pop ar putea fi înlocuitorul lui Borza. Foto: Sport Pictures

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Rapid e foarte aproape să se despartă de Andrei Borza, fundașul stânga care a fost titular în stagunea trecută. Formația giuleșteană urmează să încaseze în schimbul său de la turcii de la Corum aproximativ 2 milioane de euro cu tot cu bonusuri.

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Giuleștenii rămân astfel descoperiți în banda stângă a compartimentului defensiv, cât și în ceea ce privește regula U21, însă Daniel Pancu ar avea o soluție chiar în curtea proprie.

Rareș Pop ar fi posibilul înlocuitor pentru Andrei Borza

Rareș Pop ar putea să fie reprofilat de către tehnicianul giuleștenilor, asta după ce a fost deja testat în cantonamentul de pregătire din această vară pe poziția de fundaș stânga. Tânărul mijlocaș ofensiv a dat un randamanet bun și chiar a fost lăudat de Daniel Pancu.

Astfel, pentru fotbalistul crescut de UTA ar putea reprezenta o șansă mai mare să fie folosit titular, asta pentru că în ofensivă există o concurență importantă la Rapid. Formația bucureșteană ar rezolvat astfel și problema cu jucătorul U21 pentru că Pop este încă eligibil să îndeplinească această regulă.

”Și Raț a început ca extremă, apoi s-a reprofilat ca fundaș stânga și a fost titular atâția ani la echipa națională. De ce nu ar putea și Pop la fel?”, spunea Daniel Pancu în această vară.

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Ce soluții mai are Daniel Pancu pentru postul de fundaș stânga la Rapid

Pe lângă reprofilarea lui Andrei Borza, cei de la Rapid ar putea să se bazeze acolo pe Robert Sălceanu, cel care a evoluat în mai mult rânduri în partea a doua a stagiunii trecute în poziția respectivă și a fost remarcat pentru calitățile arătate.

O altă variantă ar putea să fie reprezentată de trecerea lui Răzvan Onea din dreapta în stânga, lucru care s-a mai întâmplat în trecut. Totuși, e posibil ca la Rapid, în perioada următoare, să fie adus încă un fundaș stânga, pentru a nu fi un post descoperit în cazul în care Rareș Pop sau Sălceanu nu dau randament.

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