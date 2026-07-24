N-a scăpat nici favoritul Tănase de furia lui Gigi Becali, după FCSB – Auda 2-3: „Parcă nu mai poate să alerge”

Gigi Becali şi-a criticat jucătorii de la FCSB după înfrângerea ruşinoasă cu Auda, 2-3. De furia patronului nu a scăpat nici favoritul său, Florin Tănase (31 de ani).
Căpitanul roş-albaştrilor a fost integralist în prima manşă a turului 2 preliminar al Conference League şi a oferit un assist la golul de 1-1 marcat de Octavian Popescu, pe Ghencea. Chiar şi aşa, evoluţia sa nu l-a mulţumit pe Becali.
Florin Tănase, criticat de Gigi Becali
„Tănase, nu pot să spun de el nici de bine, nici de rău. Și el parcă nu mai poate să alerge, așa… L-am văzut la o fază în banda stângă, înota…
Nu știu ce i-a încărcat. Tănase, nici bine, nici rău. Nu are vlagă, putere. Nu are calitate deloc! El a ratat trei-patru zile de pregătire”, a declarat Gigi Becali, citat de digisport.ro.
Jucătorul care e OUT de la FCSB după dezastrul cu Auda
Gigi Becali (68 de ani) l-a făcut praf pe Ştefan Târnovanu (26 de ani), care a greşit la două goluri ale letonilor în FCSB – Auda 2-3.
„Eu doar atât spun, ce trebuia să fie. Trebuia să câştigăm meciul cu echipa cu 4, 5 la 0. Aşa trebuia. Nu am intrat concentraţi. Nu am fost deloc concentraţi. Bine, acum poţi să spui că două goluri sunt ale lui Târnovanu. Iar Bîrligea a ratat 2-3, deci… Eu nu-mi fac probleme de calificare, asta e concluzia mea. Cu siguranţă că mă deranjează. Bine, eu spun că avem noi prima şansă, dar joacă şi ei fotbal, sunt agresivi.
E problema lui, cariera lui, viaţa lui. (n.r. de Târnovanu) E tot timpul cu gândul la transfer, dar o să se transfere când îi expiră contractul. Eu, de exemplu, nu mă mai bazez pe el, dar nu mă bag la portari. Dacă ei mă întreabă ‘Nea Gigi, ce zici’, eu spun că orice om care greşeşte trebuie să plătească. Trebuie să dai şansă la celălalt portar, că dacă mai face 2-3 gafe din astea…
N-ai cum, te nenoroceşte. Poate crede că dacă joacă aşa, îi dau drumul. ‘Joc la mişto, în lehamite’. N-ai avut nicio ofertă, bă, ce vrei, să îţi dau drumul pe gratis?”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.
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