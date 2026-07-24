N-a scăpat nici favoritul Tănase de furia lui Gigi Becali, după FCSB – Auda 2-3: „Parcă nu mai poate să alerge”

Gigi Becali şi-a criticat jucătorii de la FCSB după înfrângerea ruşinoasă cu Auda, 2-3. De furia patronului nu a scăpat nici favoritul său, Florin Tănase (31 de ani).

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Căpitanul roş-albaştrilor a fost integralist în prima manşă a turului 2 preliminar al Conference League şi a oferit un assist la golul de 1-1 marcat de Octavian Popescu, pe Ghencea. Chiar şi aşa, evoluţia sa nu l-a mulţumit pe Becali.

Florin Tănase, criticat de Gigi Becali

„Tănase, nu pot să spun de el nici de bine, nici de rău. Și el parcă nu mai poate să alerge, așa… L-am văzut la o fază în banda stângă, înota…

Nu știu ce i-a încărcat. Tănase, nici bine, nici rău. Nu are vlagă, putere. Nu are calitate deloc! El a ratat trei-patru zile de pregătire”, a declarat Gigi Becali, citat de digisport.ro.

Jucătorul care e OUT de la FCSB după dezastrul cu Auda

Gigi Becali (68 de ani) l-a făcut praf pe Ştefan Târnovanu (26 de ani), care a greşit la două goluri ale letonilor în FCSB – Auda 2-3.