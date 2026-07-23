Cu ce echipă semnează Baba Alhassan. Destinaţie surpriză

Baba Alhassan era unul dintre jucătorii criticaţi de Gigi Becali, iar din vară el a părăsit clubul bucureştean. Ce s-a întâmplat cu el şi cu ce echipă a semnat? Destinaţie surpriză pentru fostul fotbalist al celor de la FCSB.

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Campionatul Turciei pare să fie o destinaţie bună atât pentru români, dar şi pentru străinii care au jucat în Liga 1. Baba Alhassan a decis să semneze cu o formaţie din eşalonul secund, Mardin 1969.

Baba Alhassan a ajuns în 2024 la FCSB, iar Gigi Becali plătea pentru el nu mai puţin de 600.000 de euro.