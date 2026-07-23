Gestul făcut de fosta ispită de la Insula Iubirii pentru iubitul ei milionar, cu 23 de ani mai în vârstă ca ea

Fosta ispită de la Insula Iubirii, Antonela Pătruţ (31 de ani), are o relaţie foarte frumoasă cu milionarul Arpad Paszkany (54 de ani), fostul patron al lui CFR Cluj. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

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Paszkany o răsfaţă pe superba lui iubită, cu 23 de ani mai tânără ca el, plimbând-o cu avionul privat în orice excursie în care merg împreună. De altfel, şi atunci când nu călătoreşte alături de Arpad Paszkany, Antonela Pătruţ zboară cu avionul privat, dovadă imaginile postate de fosta ispită de la Insula Iubirii pe reţelele sociale.

Antonela Pătruţ a învăţat limba maghiară de dragul iubitului ei, Arpad Paszkany

Arpad Paszkany i-a făcut cadou iubitei sale un Mercedes de circa 100.000 de euro. Superba blondă a făcut, la rândul ei, un gest frumos pentru iubitul ei, Arpad Paszkany. Ea a învăţat limba maghiară.

Antonela Pătruţ şi Arpad Paszkany locuiesc împreună în capitala Ungariei, Budapesta. Ei merg des şi la Marbella, acolo unde Paszkany are o locuinţă spectaculoasă.

Arpad Paszkany a renunţat la cetăţenia română

Arpad Paszkany a renunţat la cetăţenia română după ce i-a cedat acţiunile clubului CFR Cluj lui Neluţu Varga. Paszkany a preluat clubul din Gruia în 2002 şi a părăsit formaţia cu care a cucerit numeroase trofee în iulie 2018.