OFICIAL | Jurgen Klopp, noul selecționer al Germaniei! Ce a spus la prezentare

Jurgen Klopp revine pe banca tehnică la 2 ani după ce s-a despărțit de Liverpool. Tehnicianul neamț va fi noul selecționer al naționalei Germaniei, asta după ce Julian Nageslamnn a fost demis în urma eșecului lamentabil de la Cupa Mondială.
Nemții au părăsit competiția după faza 16-milor, când au fost bătuți de Paraguay la loviturile de departajare.
Jurgen Klopp, prezentat oficial la naționala Germaniei
Klopp a vorbit la conferința de presă despre sentimentele care îl încearcă după ce a acceptat să devină noul selecționer al Germaniei.
„Sunt încântat. Este o mare onoare să fiu aici. Îmi trec multe prin minte. Aveam o idee despre cât de importantă este sarcina de selecționer, dar mi se părea de neimaginat să se ajungă vreodată la asta.
Semnarea contractului face ca ziua de azi să fie una foarte, foarte specială pentru mine.Aș dori să le mulțumesc tuturor celor implicați și mă bucur că totul s-a terminat acum. Vom avea nevoie de voi (n.r. către jurnaliști) pe acest drum pe care-l parcurgem. Ar fi important dacă am prioritiza acuratețea în detrimentul vitezei raportării informației de-acum înainte”, a spus Jurgen Klopp.
Detaliile contractului lui Jurgen Klopp cu naționala Germaniei
Stafful cu care Jurgen Klopp vine la naționala Germaniei este format din antrenorii secunzi Peter Krawietz, Pepin Lijnders și Sven Bender. Marc Kosicke va fi antrenor secund și consilier. Mertesacker va fi director sportiv.
Înțelegerea dintre antrenor și federație va fi valabilă pentru următorii 4 ani, obiectivul fiind clar: calificări la EURO 2028 și CM 2030, acolo unde să se lupte pentru câștigarea competițiilor.
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