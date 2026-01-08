Câte kilograme a ajuns să aibă femeia de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta minune - Antena Sport

Vera Wang, fosta patinatoare de performanţă ajunsă între timp una dintre cele mai celebre creatoare de modă, uimeşte pe toată lumea. La 76 de ani, ea este “acuzată” că arată ca o adolescentă.

De-a lungul timpului, ea a susţinut că a ţinut mai multe diete controversate, în care îşi făcea poftele, precum un pahar de vodcă pe zi, sau mai multe dulciuri.

Ce greutate are Vera Wang

Multă lume s-a întrebat însă şi ce greutate are Vera Wang, iar răspunsul a venit! Conform trendingcelebs.org, la o înălţime de 1.68 metri, ea are o greutate de 54 de kilograme.

Vera Wang a renunţat la sucuri

“Beau numai apă, am renunţat la sucuri cu şase ani în urmă. A fost cel mai greu lucru la care am fost nevoită să renunţ”, spunea Vera Wang, în primăvara lui 2024.

Wang bea în fiecare zi câte un pahar cu vodcă şi a făcut asta în ultimii 32 de ani, de la naşterea celei de-a doua fată, Josephine. Mai mult, ea mănâncă de câte ori apucă fast food.