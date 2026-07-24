Nuno Campos, frustrat înainte de Dinamo – Universitatea Craiova. Ce spune de George Pușcaș

Dinamo se pregătește de meciul contra celor de la Universitatea Craiova, în etapa cu numărul 2 a Ligii 1, confruntare ce urmează să aibă loc sâmbătă, de la ora 20:30.
Bucureștenii vin după un eșec în prima rundă, 0-1, cu Petrolul, în timp ce oltenii au învins-o pe UTA, 4-0, pe teren propriu.
Nuno Campos subliniază importanța suporterilor înainte de Dinamo – Universitatea Craiova
Nuno Campos și-a început discursul cu laude pentru fanii lui Dinamo și a făcut un apel către aceștia să vină în număr cât mai mare la confruntarea cu Universitatea Craiova.
„Fanii sunt cei mai importanţi pentru club. Ne dau foarte multă energie, acasă şi în deplasare. Este un meci mare şi vrem să avem un stadion plin. Fanii ne dau energie şi încredere în faţa unui meci dificil. Universitatea Craiova este campioana şi merită acest statut. Au câştigat cupa, Supercupa. Au un antrenor bun, jucători foarte buni.
Trebuie să avem o energie bună, să ne arătăm nivelul împotriva unei echipe de top. Mereu e un moment bun să joci. Este o oportunitate să demonstreze forţa pe care o au jucătorii. Pregătim meciul împotriva celui mai bun „11” pe care îl are Craiova. Da, mai pot apărea schimbări. Au jucători foarte buni şi cu siguranţă vor băga cea mai bună echipă”, a spus Nuno Campos.
George Pușcaș va fi în continuare absent
Revenirea lui George Pușcaș se amână, însă Karamoko reprezintă o soluție pentru bucureșteni, spune Campos. Portughezul recunoaște că a fost frustrat după eșecul cu Petrolul în care echipa sa a avut mai multe ratări mari.
„Concentrarea noastră trebuie să fie pe Dinamo, nu pe meciurile pe care le are Craiova. Când avem mingea trebuie să ştim ce facem ca să marcăm, când nu avem mingea, trebuie să facem totul să o recuperăm. În meciul cu Petrolul am avut mai multe ocazii şi a fost un sentiment de frustrare la final. Se întâmplă, trebuie să îmbunătăţim lucurile. Puşcaş are o situaţie diferită, nu este apt pentru joc. Karamoko a jucat.
Pe Filipe Coelho nu îl ştiu personal, am o relaţie bună cu Paulo Bento (n.r. al cărui secund a fost Coelho). Este o întâlnire interesantă între Dinamo şi Craiova, între mine şi Coelho este parte a job-ului. Am văzut şi meciul FCSB-ului, dar noi jucăm cu Craiova. Nu avem timp să analizăm alte meciuri”, a mai spus Campos.
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