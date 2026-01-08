"Ceva incredibil" Lovitura de proporţii pregătită de milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul - Antena Sport

Închide meniul
"Ceva incredibil" Lovitura de proporţii pregătită de milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul

"Ceva incredibil" Lovitura de proporţii pregătită de milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul
“Ceva incredibil” Lovitura de proporţii pregătită de milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul

Bogdan Stănescu Publicat: 8 ianuarie 2026, 18:18

Valeriu Iftime, în timpul unei călătorii cu metroul / captura primasport.ro

Patronul lui FC Botoşani, Valeriu Iftime (65 de ani), care este şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, a dezvăluit pentru AntenaSport că are în plan mai multe proiecte care ar ridica judeţul pe care îl conduce.

Iftime îşi propune să pună Botoşaniul pe harta economică a României. Finanţatorul echipei moldovene este de părere că, în cazul în care formaţia antrenată de Leo Grozavu va lua titlul, acest lucru ar reprezenta şi un boom economic pentru o zonă care are mult de recuperat în această privinţă faţă de alte regiuni din ţară.

Valeriu Iftime vrea să pună Botoşaniul pe harta economică a ţării

“Am nişte proiecte pe care vreau să le fac la Botoşani în infrastructură, care ar putea să definească şi să pună Botoşaniul pe o hartă a economiei din ţara noastră. Şi toate ar fi orchestrate dacă Botoşaniul ar putea să îmi dea acesta diplomă de onoare, să câştige campionatul… Ceva incredibil”, a declarat Valeriu Iftime în exclusivitate pentru AntenaSport.

Botoşani are un sezon de excepţie în Liga 1. După ce s-a salvat in extremis de la retrogradare în ultimii ani, în prezent FC Botoşani e pe locul 3 în Liga 1, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo, care ocupă locul 4. Lider e Universitatea Craiova, cu 40 de puncte, urmată de Rapid, care are 39 de puncte.

Valeriu Iftime merge cu metroul şi autobuzul în Capitală

Valeriu Iftime mărturisea că, atunci când vine în Capitală, cu diverse treburi, inclusiv afaceri, se deplasează cu metroul şi autobuzul. E mai ieftin şi mai rapid, explica Iftime.

“Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.

«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara Valeriu Iftime pentru gsp.ro.

Averea lui Valeriu Iftime este estimată la peste 100 de milioane de euro. Având în vedere că acesta este preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, el nu mai deţine în acte companiile sale. Iftime dezvăluia că a pierdut în fotbal 30 de milioane de euro, dar sublinia că investiţia în acest sport i-a adus notorietate.

Citește și