"Gigi venea la meciuri şi dormea!" Milionarul care l-a făcut celebru pe Becali, dezvăluiri uluitoare - Antena Sport

“Gigi venea la meciuri şi dormea!” Milionarul care l-a făcut celebru pe Becali, dezvăluiri uluitoare

Radu Constantin Publicat: 27 februarie 2026, 14:04

Gigi Becali nu a fost pasionat de fotbal, dar acum controlează inclusiv schimbările la FCSB. Cel care l-a dat în vileag pe latifundiar a fost Giovanni Becali. El spune că vărul lui l-a imitat şi aşa a intrat în fotbal.

În tinereţe, Gigi Becali şi-a investit toţi banii în terenuri şi aşa s-a îmbogăţit, dar când venea la stadion “dormea”, mai spune Giovanni Becali.

”N-am simțit că Gigi va ajunge așa mare. Gândește-te că, eu când eram în oraș și nu veneam două-trei zile pe acasă, Gigi și Victor veneau să mă caute. Îi trimiteau părinții să mă caute. Mă căutau și așa au rămas ei, după ce am plecat eu, cunoscuți prin oraș.

Dacă știam ce o să facă Gigi, îi dădeam banii lui. Eu aveam bani înainte ca Gigi să ia terenurile. Și Gigi mi-a zis ‘Giovanni, dă-mi banii să-i bag în pământuri’. ‘Du-te, mă, de aici! Cum să îți dau bani să-i bagi în pământ?’.

Datorită pământurilor s-a ajuns aici. Gigi venea la meciuri și dormea, nu știa absolut nimic de meciuri. Nici nu-l interesa. Nici n-a jucat, ca mine, că eu am jucat.

Îi plăcea că era prieten cu Hagi. Lui i-a venit apetitul pentru fotbal după mine ‘Ia uite-l pe Giovanni numai prin ziare. Ia să ies și eu’. Și au venit pământurile care i-au dat posibilitatea să ajungă în situația asta”, a spus Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

