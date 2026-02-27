Tragerea la sorți a fazelor eliminatorii din Champions League (LIVE TEXT, 13:00). Posibilele meciuri "de foc" - Antena Sport

Închide meniul
Tragerea la sorți a fazelor eliminatorii din Champions League (LIVE TEXT, 13:00). Posibilele meciuri “de foc”

Andrei Nicolae Publicat: 27 februarie 2026, 9:23

Ziua de vineri urmează să fie marcată de tragerea la sorți a tabloului complet al fazelor eliminatorii din Champions League. După meciurile jucate marți și miercuri în play-off-ul pentru optimile de finală, toate cele 16 cluburi rămase sunt gata să își afle adversara din optimi, precum și posibilele rivale din sferturi și semifinale.

Liga Campionilor urmează să aibă parte de ultima tragere la sorți din acest sezon. Optimile de finală, precum și tabloul pentru sferturi și semifinale vor fi cunoscute după evenimentul care va avea loc la Nyon de la ora 13:00, care va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Posibilele optimi de finală + Ce meciuri de “foc” pot exista

Deși în acest moment nu se cunoaște exact tabloul optimilor de finală, sunt cunoscute deja posibilele dueluri prin prisma formatului de grupă extinsă, cu o ierarhie unică. În urma meciurilor de marți și miercuri, toate cluburile au aflat care sunt cele două formații alături de care au fost împerecheate.

În optimile de finală putem avea mai multe dueluri de foc. PSG, echipă care a eliminat-o pe AS Monaco, va juca pentru un loc în sferturile de finală cu Barcelona sau Chelsea. De un adversar dificil poate avea parte şi Real Madrid. Echipa lui Arbeloa o poate reîntâlni pe Manchester City, dar poate juca pentru sferturi şi cu Sporting Lisabona.

Galatasaray, echipă care s-a calificat dramatic în optimi, după ce Juventus reuşise să înscrie de trei ori şi să trimită meciul în prelungiri, o poate reîntâlni pe Liverpool. Turcii s-au impus în meciul din toamnă, din grupa principală, scor 1-0. Cealaltă posibilă adversară a turcilor este Tottenham. În ceea ce o priveşte pe Liverpool, “cormoranii” sunt siguri că vor reîntâlni o echipă cu care au jucat în acest sezon. Dacă nu va juca cu Galatasaray, echipa lui Arne Slot va juca cu Atletico Madrid, formaţie pe care a învins-o cu 3-2 în septembrie.

Posibilele meciuri din optimile de finală UEFA Champions League

  • (11) PSG / (12) Newcastle – (5) Barcelona / (6) Chelsea
  • (3) Liverpool / (4) Tottenham – (20) Galatasaray / (14) Atletico Madrid
  • (9) Real Madrid / (23) Bodo/Glimt – (7) Sporting / (8) Manchester City
  • (15) Atalanta / (16) Leverkusen – (1) Arsenal – (2) Bayern Munchen

Pe lângă optimile de finală, vineri după-amiaza se va trage la sorți tabloul complet al fazelor eliminatorii, iar fiecare echipă își va afla traseul virtual spre finală, astfel că fanii și specialiștii din fotbal vor avea ocazia să analizeze ce meciuri se pot disputa în viitor.

Programul fazelor finale din Liga Campionilor

  • Optimi de finală: 10/11 martie – 17/18 martie
  • Sferturi de finală: 7/8 aprilie – 14/15 aprilie
  • Semifinale: 28/29 aprilie – 5/6 mai
  • Finală: 30 mai
