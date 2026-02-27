Real Madrid - Barcelona poate fi finala Champions League. "Galacticii" au un drum infernal, catalanii au noroc - Antena Sport

Ziua de marți a fost marcată de tragerea la sorți a fazelor eliminatorii din Champions League, iar toate cele 16 echipe și-au aflat traseul virtual spre finală. Un aspect interesant este că Real Madrid și Barcelona se pot întâlni în marea finală a competiției, ele fiind pe jumătăți diferite pe tablou.

Tragerea la sorți pentru optimile, sferturile și semifinalele UCL a avut loc recent, iar jumătățile de tablou create sunt complet diferite. Una dintre ele este infernală, cu PSG, Liverpool, Real Madrid, Man. City și Bayern pe o parte, în timp ce pe cealaltă sunt Barcelona și Arsenal.

Există o șansă: El Clasico, în finala Ligii Campionilor

Real Madrid nu a avut noroc la tragerea la sorți și a picat cu Manchester City, o echipă pe care a tot întâlnit-o în ultimele sezoane în cea mai tare competiție europeană inter-cluburi. De cealaltă parte, Barcelona a evitat un duel infernal cu PSG și a ajuns pe cealaltă jumătate de tablou, fiind împerecheată cu Newcastle pentru optimi.

Cele două mari rivale din Spania, respectiv cluburile care împart lumea fotbalului în două, ar putea să se întâlnească în marea finală a competiției care are loc la Budapesta pe 30 mai. Ca acest lucru să se întâmple, Real va trebui să treacă de “cetățeni”, după care să o învingă pe Atalanta sau Bayern în sferturi, respectiv pe Liverpool sau PSG cel mai probabil în semifinale.

Pentru Barcelona, dacă trece de Newcastle ar urma un sfert cu Atletico sau Tottenham, însă adevăratul test ar veni în semifinale, unde o poate întâlni pe Arsenal, liderul din Premier League și echipa care a terminat pe 1 grupa de UCL.