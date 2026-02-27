Real Madrid - Barcelona poate fi finala Champions League. "Galacticii" au un drum infernal, catalanii au noroc - Antena Sport

Închide meniul
Real Madrid - Barcelona poate fi finala Champions League. "Galacticii" au un drum infernal, catalanii au noroc

Real Madrid – Barcelona poate fi finala Champions League. "Galacticii" au un drum infernal, catalanii au noroc

Real Madrid – Barcelona poate fi finala Champions League. “Galacticii” au un drum infernal, catalanii au noroc

Andrei Nicolae Publicat: 27 februarie 2026, 13:51

Real Madrid – Barcelona poate fi finala Champions League. Galacticii au un drum infernal, catalanii au noroc

Mbappe și Yamal, în timpul unui El Clasico / Profimedia

Ziua de marți a fost marcată de tragerea la sorți a fazelor eliminatorii din Champions League, iar toate cele 16 echipe și-au aflat traseul virtual spre finală. Un aspect interesant este că Real Madrid și Barcelona se pot întâlni în marea finală a competiției, ele fiind pe jumătăți diferite pe tablou.

Tragerea la sorți pentru optimile, sferturile și semifinalele UCL a avut loc recent, iar jumătățile de tablou create sunt complet diferite. Una dintre ele este infernală, cu PSG, Liverpool, Real Madrid, Man. City și Bayern pe o parte, în timp ce pe cealaltă sunt Barcelona și Arsenal.

Există o șansă: El Clasico, în finala Ligii Campionilor

Real Madrid nu a avut noroc la tragerea la sorți și a picat cu Manchester City, o echipă pe care a tot întâlnit-o în ultimele sezoane în cea mai tare competiție europeană inter-cluburi. De cealaltă parte, Barcelona a evitat un duel infernal cu PSG și a ajuns pe cealaltă jumătate de tablou, fiind împerecheată cu Newcastle pentru optimi.

Cele două mari rivale din Spania, respectiv cluburile care împart lumea fotbalului în două, ar putea să se întâlnească în marea finală a competiției care are loc la Budapesta pe 30 mai. Ca acest lucru să se întâmple, Real va trebui să treacă de “cetățeni”, după care să o învingă pe Atalanta sau Bayern în sferturi, respectiv pe Liverpool sau PSG cel mai probabil în semifinale.

Pentru Barcelona, dacă trece de Newcastle ar urma un sfert cu Atletico sau Tottenham, însă adevăratul test ar veni în semifinale, unde o poate întâlni pe Arsenal, liderul din Premier League și echipa care a terminat pe 1 grupa de UCL.

Niciodată în istorie nu s-a mai întâmplat ca Real și Barca să se întâlnească în marea finală a Ligii Campionilor. De două ori cele două s-au înfruntat în semifinalele competiției. În sezonul 2001/02, “galacticii” au avansat în ultimul act și au câștigat trofeul, iar în 2011 formația antrenată atunci de Pep Guardiola a avut câștig de cauză și a triumfat.

Tablou
Tabloul fazelor eliminatorii din UCL / uefa.com
1 EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc 2 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 3 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 4 Gigi Becali, replică la Denis Alibec: “A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute” 5 UPDATEAdus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar 6 Victor Angelescu a anunţat o revenire miraculoasă la Rapid: “Nu mă aşteptam. Nu mai aveam absolut nicio şansă”
