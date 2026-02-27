Primarul din Păuleşti, decizie în privinţa echipei de fotbal, după scandaul meciurilor aranjate - Antena Sport

Scandalul meciurilor trucate ia amploare iar Sandu Tudor, primarul din Păulești, se delimitează de ce s-a întâmplat la echipa de fotbal.

“Puneți-vă în locul meu, n-ați rămâne șocați să vedeți ce se întâmplă, să face tam-tam și spune că doar sunt martori? Și i-a luat până la poliție și un sfert de oră le-a dat drumul. De ce i-a luat? De ce le-a dat drumul așa repede? Eu nu cred că sunt cei doi colaboratori ai mei de la baza sportivă. Eu cred că ținta a celor care vizează lucrurile astea sunt alții”, a spus Sandu Tudor, potrivit Fanatik.ro.

Edilul a anunțat și ce urmează pentru echipa de fotbal din Păulești. Lasă de înţeles că echipa nu va mai exista din vară.

”Cu echipa vedem. Vom duce campionatul ăsta la sfârșit. Dacă Consiliul Local crede că are altă părere și vrea să desființeze clubul sportiv, da, mâine, poimâine, peste 3 ani, peste 2 ani vom avea o ruină la baza sportivă și ne vom uita cu toții lungi cum cresc bălăriile. Dacă așa vrea Consiliul Local. Pentru că atâta timp cât au calitate de martori, eu nu pot să-i învinovățesc.

Consiliul Local a hotărât ca să fie președinte Vasile Vasile. Consiliul Local hotărăște. El oricum are două luni de mandat, în aprilie îi expiră mandatul de președinte și Consiliul Local o să pună pe altcineva. Și te va ajunge ruina, nu vreau să se spargă în capul meu, în capul primarului Sandu Tudor, că el a adus echipa la Liga C, a adus performanță 18 ani acestei echipe de fotbal pe care n-a avut-o niciodată. Niciodată!”, a mai spus primarul din Păulești pentru sursa menţionată anterior.