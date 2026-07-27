Dublă tragedie în familia lui Dani Vicol. A murit la 7 ani! Mama lui face declarații emoționante

Familia lui Dani Vicol, tânărul care și-a pierdut viața în accidentul provocat de Mario Iorgulescu, a trecut printr-o altă tragedie cu mulți ani înainte. Mama acestuia a dezvăluit că și-a pierdut fiica la doar 7 ani, după o luptă cu cancerul la ochi.

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Invitată în podcastul „La Platou”, mama lui Dani Vicol a povestit că nu i-a spus niciodată fiului său întreaga poveste despre moartea surorii sale, dorind să îl protejeze de o suferință și mai mare.

„Eu nu am vrut să îi povestesc toate acestea. El era un copil bun și cred că îl durea foarte tare, rămânea cu sufletul așa… ce s-a întâmplat cu sora lui”, a declarat mama lui Dani Vicol, conform spynews.ro.

Femeia a mărturisit că pierderea fiicei sale a reprezentat una dintre cele mai grele încercări prin care a trecut familia. Din dorința de a-l proteja pe Dani Vicol, aceasta a ales să nu îi dezvăluie toate detaliile legate de boala și decesul surorii sale.

Dani Vicol și-a pierdut viața în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2019, într-un grav accident rutier produs pe Șoseaua Chitilei din București. Tânărul conducea regulamentar când mașina sa a fost lovită frontal de autoturismul condus de Mario Iorgulescu, care intrase pe contrasens cu o viteză estimată la peste 140 km/h. Potrivit anchetatorilor, Mario Iorgulescu se afla sub influența alcoolului și a substanțelor interzise în momentul producerii accidentului.