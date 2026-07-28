Dawa ia peste picior FK Auda înainte de meciul decisiv: „Nu cred că este la nivelul nostru”

FCSB va juca joi seară, în deplasare, cu FK Auda, în meciul contând pentru manșa a doua a turul 2 preliminar din Conference League. Înaintea partidei, pe care roș-albaștrii sunt obligați să o câștige pentru a continua în cupele europene, Joyskim Dawa a oferit câteva detalii despre starea de spirit din sânul echipei.
Fundaşul crede că FCSB se va impune şi va merge mai departe în Europa.
„În primul rând, am fost concentrați pe meciul din campionat. Am câștigat, am jucat bine, iar pentru încrederea noastră este foarte important.
Chiar dacă Auda a câștigat în tur, nu cred că este la nivelul nostru. Suntem un colectiv mult mai bun. În primul meci a fost noroc, pur și simplu noroc. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Și gazonul a fost rău, dar nu vreau să găsesc scuze. În fotbal sunt arbitri slabi și terenuri slabe, însă noi avem calitatea să jucăm pe orice suprafață”, a spus Joyskim Dawa.
Cum poate trece FCSB de Auda?
„Cheia este să fim concentrați, calmi și răbdători. Trebuie să marcăm și să nu primim gol. Am învățat din meciul tur că trebuie să fim atenți până la final. Am primit gol în ultimul minut, poate pentru că ne-am concentrat prea mult să marcăm și am uitat să ne apărăm.
La al doilea gol puteam să fac mai mult. Și portarul putea, și toată echipa putea să arate mai bine. Dar trebuie să uităm trecutul și să ne concentrăm pe ceea ce urmează”, a mai spus Joyskim Dawa, citat de sport.ro.
- Mihai Stoica nu a avut milă de adversarii FCSB-ului: „Slabi, bezmetici”! Ce trebuie să facă roş-albaştrii ca să se califice
- Gest incredibil al lui Adrian Mititelu în ziua în care FCU Craiova revine în fotbal!
- ”Ucigașul” FCSB-ului a semnat cu Dinamo! Lovitură de proporții dată de ”câini”
- Momente de coșmar pentru colegul lui Darius Olaru! Jefuit în plină zi de cinci indivizi. Ce obiecte i-au furat
- „Asta vrea Gigi” Mihai Stoica a dat detalii despre atacantul dorit de Becali la FCSB!