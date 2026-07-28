Dawa ia peste picior FK Auda înainte de meciul decisiv: „Nu cred că este la nivelul nostru”

FCSB va juca joi seară, în deplasare, cu FK Auda, în meciul contând pentru manșa a doua a turul 2 preliminar din Conference League. Înaintea partidei, pe care roș-albaștrii sunt obligați să o câștige pentru a continua în cupele europene, Joyskim Dawa a oferit câteva detalii despre starea de spirit din sânul echipei.

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Fundaşul crede că FCSB se va impune şi va merge mai departe în Europa.

„În primul rând, am fost concentrați pe meciul din campionat. Am câștigat, am jucat bine, iar pentru încrederea noastră este foarte important.

Chiar dacă Auda a câștigat în tur, nu cred că este la nivelul nostru. Suntem un colectiv mult mai bun. În primul meci a fost noroc, pur și simplu noroc. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Și gazonul a fost rău, dar nu vreau să găsesc scuze. În fotbal sunt arbitri slabi și terenuri slabe, însă noi avem calitatea să jucăm pe orice suprafață”, a spus Joyskim Dawa.

Cum poate trece FCSB de Auda?