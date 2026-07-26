Ce i s-a putut întâmpla Mihaelei Rădulescu, după ce s-a întors în locul unde iubitul ei a murit: „Când am închis ochii…”

Mihaela Rădulescu s-a întors în locul unde a murit iubitul ei, Felix Baumgartner. Acesta și-a pierdut viața tragic, la 56 de ani, după un zbor cu parapanta.

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La mai bine de un an după ce Felix Baumgartner a murit, Mihaela Rădulescu a mers din nou în Italia, la Porto Sant’Elpidio, localitatea de lângă Fermo unde acesta a decedat.

Mihaela Rădulescu s-a întors în locul unde iubitul ei a murit

Mihaela Rădulescu a dezvăluit că în continuare trece prin clipe dificile, dat fiind decesul lui Felix Baumgartner. Vedeta a aprins o lumânare în locul în care acesta s-a prăbușit cu parapanta, iar ulterior a fost surprinsă să vadă un curcubeu, pe care l-a considerat a fi un semn din partea fostului ei iubit.

„Am aprins o lumânare acolo, sub o ploaie torențială de vară – genul acela de ploaie care îți ascunde lacrimile. Când am deschis ochii, un curcubeu uriaș și senin mi-a adus un zâmbet larg pe buze – Felix obișnuia să-mi trimită curcubeie de oriunde vedea unul, știind cât de fericită mă fac. M-am cazat la același hotel și am rezervat exact aceeași cameră în care stăteam mereu eu și Felix”, a transmis Mihaela Rădulescu, pe Instagram.

De asemenea, Mihaela Rădulescu a decis să se „vindece” prin călătoria pe care a făcut-o în Italia. Ea a decis să viziteze aceleași locuri pe care le văzuse deja alături de Felix Baumgartner.