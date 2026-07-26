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Ce i s-a putut întâmpla Mihaelei Rădulescu, după ce s-a întors în locul unde iubitul ei a murit: „Când am închis ochii…”

Publicat: 26 iulie 2026, 12:04

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Ce i s-a putut întâmpla Mihaelei Rădulescu, după ce s-a întors în locul unde iubitul ei a murit: „Când am închis ochii…”
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Mihaela Rădulescu/ Instagram

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Mihaela Rădulescu s-a întors în locul unde a murit iubitul ei, Felix Baumgartner. Acesta și-a pierdut viața tragic, la 56 de ani, după un zbor cu parapanta.

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La mai bine de un an după ce Felix Baumgartner a murit, Mihaela Rădulescu a mers din nou în Italia, la Porto Sant’Elpidio, localitatea de lângă Fermo unde acesta a decedat.

Mihaela Rădulescu s-a întors în locul unde iubitul ei a murit

Mihaela Rădulescu a dezvăluit că în continuare trece prin clipe dificile, dat fiind decesul lui Felix Baumgartner. Vedeta a aprins o lumânare în locul în care acesta s-a prăbușit cu parapanta, iar ulterior a fost surprinsă să vadă un curcubeu, pe care l-a considerat a fi un semn din partea fostului ei iubit.

Am aprins o lumânare acolo, sub o ploaie torențială de vară – genul acela de ploaie care îți ascunde lacrimile. Când am deschis ochii, un curcubeu uriaș și senin mi-a adus un zâmbet larg pe buze – Felix obișnuia să-mi trimită curcubeie de oriunde vedea unul, știind cât de fericită mă fac. M-am cazat la același hotel și am rezervat exact aceeași cameră în care stăteam mereu eu și Felix”, a transmis Mihaela Rădulescu, pe Instagram.

De asemenea, Mihaela Rădulescu a decis să se „vindece” prin călătoria pe care a făcut-o în Italia. Ea a decis să viziteze aceleași locuri pe care le văzuse deja alături de Felix Baumgartner.

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Am mers la aerodromul pe care el îl iubea atât de mult, locul de unde a decolat spre eternitate. Am fost pe plaja noastră secretă, la restaurantul nostru preferat și am privit apusul din același loc în care o făceam împreună, așezați pe scaunele noastre de camping. La întoarcere, m-am oprit în locul nostru preferat din Toscana, unde lucram la un proiect secret… despre zbor.

Când am plecat din Monaco, nu știam de ce fac asta. Dar fiind acolo, înfruntând totul, am găsit răspunsul corect. Am mers acolo pentru a simți într-un final ce nu am putut simți în urmă cu un an, când șocul era prea mare și lucrurile pe care trebuia să le fac singură erau prea multe”, a mai transmis Mihaela Rădulescu.

Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie 2025, la 56 de ani, în timpul unui zbor cu parapanta. Tragedia s-a produs la Porto Sant’Elpidio, de lângă Fermo. Austriacul Felix Baumgartner a intrat în istoria sporturilor extreme pentru saltul său din stratosferă din 14 octombrie 2012, când s-a lansat de la o altitudine de 38.969 de metri, fiind prima persoană care a depășit viteza sunetului în cădere liberă. Cu acea ocazie, el a stabilit trei recorduri mondiale: cea mai mare înălțime atinsă vreodată de un balon cu echipaj uman, saltul în cădere liberă de la cea mai mare altitudine și cea mai mare viteză atinsă de un om în cădere liberă, care a fost de 1 357,6 km/h.

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