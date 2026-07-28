Home | Fotbal | Liga 1 | Situaţie hilară pentru Craiova lui Mihai Rotaru! S-a trezit cu o cerere de insolvenţă pentru o datorie făcută de Adrian Mititelu

Situaţie hilară pentru Craiova lui Mihai Rotaru! S-a trezit cu o cerere de insolvenţă pentru o datorie făcută de Adrian Mititelu

Bogdan Stănescu Publicat: 28 iulie 2026, 16:23

Comentarii
Situaţie hilară pentru Craiova lui Mihai Rotaru! S-a trezit cu o cerere de insolvenţă pentru o datorie făcută de Adrian Mititelu

Mihai Rotaru, în timpul unei conferinţe de presă

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Situaţie neobişnuită pentru Craiova lui Mihai Rotaru. Clubul din Liga 1 s-a trezit cu o cerere de insolvenţă pentru o datorie făcută de societatea lui Adrian Mititelu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit supervizor.ro, după ce Tribunalul Dolj a obligat societatea lui Adrian Mititelu la plata unei sume de 185.749,19 lei, lichidatorul judiciar OFFICE INSOLVENCY IPURL a depus o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă pentru societatea lui Mihai Rotaru, U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV SA.

Craiova lui Rotaru s-a trezit cu o cerere de insolvenţă pentru o datorie făcută de Adrian Mititelu!

Dosarul a fost deschis la Tribunalul Dolj, care nu a stabilit încă un termen de judecată în acest proces. E de aşteptat ca lucrurile să se rezolve în momentul în care reprezentanţii judiciari ai clubului din Liga 1 vor explica în instanţă că datoria nu are nicio legătură cu societatea lui Rotaru.

MIDORAM SRL Pieleşti, societate aflată în faliment, are de recuperat respectiva sumă de la societatea controlată de Adrian Mititelu.

FCU Craiova a fost exclusă din toate competiţiile de FRF în septembrie 2025. Ea ar urma să îşi reia activitatea în acest sezon, din Liga a 4-a.

Reclamă
Reclamă

Universitatea Craiova se pregăteşte de returul cu Levski Sofia, de pe stadionul Ion Oblemenco. Bulgarii s-au impus la limită în turul de la Sofia, cu 1-0. Universitatea Craiova – Levski Sofia se dispută miercuri, de la 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna în care un stâlp de electricitate a fost montat în mijlocul soselei. Cum s-a întâmplat
Observator
Comuna în care un stâlp de electricitate a fost montat în mijlocul soselei. Cum s-a întâmplat
Gigi Becali, tun de 15 milioane de euro înaintea returului cu Auda. Ce mega-afacere a încheiat patronul FCSB
Fanatik.ro
Gigi Becali, tun de 15 milioane de euro înaintea returului cu Auda. Ce mega-afacere a încheiat patronul FCSB
17:34

Bradley Barcola pleacă de la PSG! Starul campioanei din Hexagon a ajuns la un acord cu o forță a Europei
17:06

Cât se termină Universitatea Craiova – Levski Sofia! Englezii au anunțat scorul exact și ce echipă merge mai departe
16:55

Ultraşii Universităţii Craiova se revoltă contra deciziei clubului condus de Mihai Rotaru: „Cum, Ştiinţa, tocmai tu?”
16:45

Ionuţ Chirilă şi-a luat „secund” la CS Dinamo un fost fotbalist care a jucat împotriva lui Manchester United
16:35

Neluțu Varga motivează jucătorii CFR-ului înaintea returului cu Alashkert. Promisiunea pe care le-a făcut-o
16:27

Decizia luată de Ricardo Cadu după ce Iuliu Mureşan a demisionat: „Pentru el am venit”
Vezi toate știrile
1 Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători” 2 Decizia luată de Al-Hamlawi înainte de Levski Sofia. Cu ofertă pe masă, atacantul surprinde fanii Craiovei 3 Dinamo, aproape de un nou transfer! Anunţul preşedintelui Andrei Nicolescu 4 Fotbalistul aflat de 10 ani la club refuză rezilierea contractului! Situaţie dificilă pentru echipa din Liga 1 5 A semnat contractul carierei la 40 de ani! Vozinha a plâns ca un copil la prezentarea oficială 6 Decizia luată de Antonio Folha după ce jucătorii au depus memorii și CFR Cluj e în colaps financiar
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial