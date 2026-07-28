Situaţie hilară pentru Craiova lui Mihai Rotaru! S-a trezit cu o cerere de insolvenţă pentru o datorie făcută de Adrian Mititelu

Situaţie neobişnuită pentru Craiova lui Mihai Rotaru. Clubul din Liga 1 s-a trezit cu o cerere de insolvenţă pentru o datorie făcută de societatea lui Adrian Mititelu.

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Potrivit supervizor.ro, după ce Tribunalul Dolj a obligat societatea lui Adrian Mititelu la plata unei sume de 185.749,19 lei, lichidatorul judiciar OFFICE INSOLVENCY IPURL a depus o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă pentru societatea lui Mihai Rotaru, U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV SA.

Craiova lui Rotaru s-a trezit cu o cerere de insolvenţă pentru o datorie făcută de Adrian Mititelu!

Dosarul a fost deschis la Tribunalul Dolj, care nu a stabilit încă un termen de judecată în acest proces. E de aşteptat ca lucrurile să se rezolve în momentul în care reprezentanţii judiciari ai clubului din Liga 1 vor explica în instanţă că datoria nu are nicio legătură cu societatea lui Rotaru.

MIDORAM SRL Pieleşti, societate aflată în faliment, are de recuperat respectiva sumă de la societatea controlată de Adrian Mititelu.

FCU Craiova a fost exclusă din toate competiţiile de FRF în septembrie 2025. Ea ar urma să îşi reia activitatea în acest sezon, din Liga a 4-a.