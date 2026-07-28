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„Mi se pare inuman!” Andrei Nicolescu, uluit de transferul FCSB-ului! Mihai Stoica i-a dat imediat replica: „Suntem la alt nivel”

Alex Masgras Publicat: 28 iulie 2026, 9:02

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„Mi se pare inuman! Andrei Nicolescu, uluit de transferul FCSB-ului! Mihai Stoica i-a dat imediat replica: „Suntem la alt nivel

Andrei Nicolescu, după un meci al lui Dinamo / Antena Sport

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Andrei Nicolescu şi Mihai Stoica, cei doi conducători de la Dinamo şi FCSB, au discutat despre transferul realizat de formaţia roş-albastră vara aceasta. Aymen Boutoutaou, mijlocaş ofensiv de 25 de ani, a semnat cu echipa lui Gigi Becali, care a plătit suma de 1 milion de euro pentru aducerea sa de la Sochaux, formaţie care tocmai a promovat în Ligue 2.

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Suma este una impresionantă pentru fotbalul românesc, chiar dacă vorbim despre FCSB, echipa care în ultimii ani a avut cel mai mare buget din Liga 1. Chiar şi în aceste condiţii, Andrei Nicolescu a fost uimit de suma plătită de roş-albaştri şi nu s-a ferit să îi transmită acest lucru şi lui Mihai Stoica.

Andrei Nicolescu, despre transferul lui Boutoutaou la FCSB: „Mi se pare mult”. Mihai Stoica: „Noi suntem FCSB”

„Mi se pare inuman ce preț ați ajuns să dați pe Boutoutaou. Un jucător bun. L-am evaluat și noi. Dar… Foarte sus. E vorba de cerere și ofertă. Dar mi se pare mult, ca tranzacție”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Mihai Stoica a declarat apoi că FCSB este la alt nivel faţă de celelalte echipe din Liga 1 şi susţine că Boutoutaou este peste toţi jucătorii străini care au evoluat în România în ultimii 34 de ani:

„Boutoutaou a fost cel mai bun al ligii în care a evoluat în sezonul trecut (n.r. – liga a treia din Franța) și cred că era și cel mai bun jucător din Ligue 2. Era în atenția unor echipe din prima divizie din Franța, avea oferte pe un salariu mult mai mare decât i-am oferit noi. Era foarte curtat.

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Problema era că nu prea voia să plece din Franța. Asta era singura chestie. Dar am făcut eforturi mari. Altfel nu aveam nicio șansă să-l aducem. Și consider că e un fotbalist de cu totul și cu totul alt nivel decât fotbaliștii ofensivi care au fost în campionatul nostru începând cu 1992. Vorbesc de cei străini. Pe mine nu mă interesează ce a făcut un jucător înainte să vină, vreau să facă aici performanță. Să ia echipa lui campionatul, să joace în Champions League. Cum a fost Piovaccari.

Dar noi suntem FCSB (n.r. atunci când a auzit că lui Andrei Nicolescu i se pare mare suma). Suntem la cu totul și cu totul alt nivel. La noi, patronul oferă salarii de un milion de euro net. Asta e situația. Suntem la un alt nivel. Să mă scuz? Gigi a zis să fac orice efort ca să-l aduc, dacă cred că e bun. Și eu spun că e bun”, a spus şi Mihai Stoica.

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