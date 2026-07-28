„Mi se pare inuman!” Andrei Nicolescu, uluit de transferul FCSB-ului! Mihai Stoica i-a dat imediat replica: „Suntem la alt nivel”

Andrei Nicolescu şi Mihai Stoica, cei doi conducători de la Dinamo şi FCSB, au discutat despre transferul realizat de formaţia roş-albastră vara aceasta. Aymen Boutoutaou, mijlocaş ofensiv de 25 de ani, a semnat cu echipa lui Gigi Becali, care a plătit suma de 1 milion de euro pentru aducerea sa de la Sochaux, formaţie care tocmai a promovat în Ligue 2.

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Suma este una impresionantă pentru fotbalul românesc, chiar dacă vorbim despre FCSB, echipa care în ultimii ani a avut cel mai mare buget din Liga 1. Chiar şi în aceste condiţii, Andrei Nicolescu a fost uimit de suma plătită de roş-albaştri şi nu s-a ferit să îi transmită acest lucru şi lui Mihai Stoica.

Andrei Nicolescu, despre transferul lui Boutoutaou la FCSB: „Mi se pare mult”. Mihai Stoica: „Noi suntem FCSB”

„Mi se pare inuman ce preț ați ajuns să dați pe Boutoutaou. Un jucător bun. L-am evaluat și noi. Dar… Foarte sus. E vorba de cerere și ofertă. Dar mi se pare mult, ca tranzacție”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Mihai Stoica a declarat apoi că FCSB este la alt nivel faţă de celelalte echipe din Liga 1 şi susţine că Boutoutaou este peste toţi jucătorii străini care au evoluat în România în ultimii 34 de ani:

„Boutoutaou a fost cel mai bun al ligii în care a evoluat în sezonul trecut (n.r. – liga a treia din Franța) și cred că era și cel mai bun jucător din Ligue 2. Era în atenția unor echipe din prima divizie din Franța, avea oferte pe un salariu mult mai mare decât i-am oferit noi. Era foarte curtat.