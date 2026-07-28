Gest incredibil al lui Adrian Mititelu în ziua în care FCU Craiova revine în fotbal!

Adrian Mititelu face din nou echipă la Craiova. Foto: Sport Pictures

FCU Craiova revine în fotbal, iar de miercuri, 29 iulie, dă startul meciurilor oficiale.

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În vara anului trecut, clubul patronat de Adrian Mititelu nu a primit licența de Liga 2 și a fost sancționată cu 34 de puncte din cauza datoriilor. Acum, clubul îşi reia activitatea, dar din Liga 4!

În primul meci oficial, FCU dă piept pe propriul teren cu ACSO Filiași. Partida contează pentru primul tur al Cupei României.

FCU Craiova a transmis pe rețelele sociale că: ”partida se va desfăşura fără spectaori”.