(P) Cum să alegi anvelope auto economice fără a-ți pune siguranța în pericol

Într-un scenariu ideal, bugetul nu ar fi o problemă și am alege întotdeauna opțiunile de top pentru autovehiculul nostru. Realitatea de zi cu zi ne obligă însă adesea să ne orientăm către soluții mai accesibile sau variante rulate. Totuși, această alegere trebuie făcută cu atenție sporită, întrucât setul de cauciucuri pe care rulează mașina influențează direct stabilitatea, eficiența frânării, performanța la acvaplanare și consumul de carburant.
Pentru a găsi un raport optim între preț și protecția la drum, este esențial să parcurgi câțiva pași de verificare înainte de achiziție.
Potrivirea tehnică – dimensiunile și indicii
Înainte de a te lăsa atras de o ofertă avantajoasă, asigură-te că specificațiile sunt compatibile cu automobilul tău. Nu este nevoie de o documentare complicată: lățimea, profilul (înălțimea) și diametrul recomandate pot fi găsite ușor în cartea mașinii, pe talon sau pe eticheta amplasată pe stâlpul portierei din stânga. De asemenea, verifică dacă indicii de sarcină și viteză corespund cerințelor vehiculului, pentru a evita degradarea manevrabilității sau punerea în pericol a structurii pneului.
Vârsta pneului – codul DOT
Cauciucurile cu un preț redus sunt frecvent produse în urmă cu mai mulți ani. Poți afla vechimea exactă citind marcajul DOT de pe lateralul pneului, care conține detalii despre fabrică, origine și săptămâna/anul producției. Întrucât compoziția își pierde proprietățile de aderență și elasticitate odată cu trecerea timpului, este recomandat să eviți produsele fabricate cu mai mult de cinci ani în urmă.
Gradul de uzură și starea fizică
Dacă optezi pentru achiziții din mediul online, încearcă pe cât posibil să examinezi produsul la livrare. Un pneu sigur nu trebuie să aibă defecte vizibile precum umflături, tăieturi pe profil sau crăpături în material. Fii atent și la modul în care s-a consumat benzile de rulare: o uzură asimetrică indică o geometrie incorectă a roților la fostul proprietar.
Un sfat de final – consultă evaluările independente și testele auto pentru pneuri de vară, iarnă sau all-season. Vei descoperi pe e-roti.ro că există mulți producători cauciucuri din categoria de buget care oferă un nivel de performanță foarte bun în condiții reale de trafic.
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