Din ce afacere a făcut Victor Piţurcă o avere. A fost dat de gol de un „rival”: „A câştigat 20-30 de milioane de euro”

Victor Piţurcă (70 de ani) a făcut o avere uriaşă. Dumitru Dragomir l-a dat de gol pe fostul selecţioner, dezvăluind că acesta a câştigat sume impresionante din afacerile sale din domeniul imobiliar.

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Victor Piţurcă şi Dumitru Dragomir sunt „rivali” în ceea ce priveşte afacerile în acest domeniu. Şi fostul şef de la LPF a încasat sume impresionante din blocurile ridicate în zona de Nord a Bucureştiului.

Victor Piţurcă, avere uriaşă din afacerile în imobiliare

Dumitru Dragomir a oferit declaraţii despre Victor Piţurcă, dezvăluind că acesta nu se întoarce în antrenorat datorită afacerilor care i-au adus un profit considerabil. Fostul şef de la LPF mai consideră că „Piţi” vrea să stea departe de fotbal pentru a-şi proteja sănătatea, amintind şi de conflictul avut cu Gică Hagi şi Gică Popescu, în urmă cu 30 de ani.

„(De ce nu mai antrenează Pițurcă?) Dacă are atât de mult… Nu m-aș duce antrenor. E cea mai grea meserie de pe fața pământului. Îți mănâncă sănătatea și îți distruge familia!

Piți a câștigat 20-30 de milioane de euro din imobiliare! (Așa multe principii are?) Păi dacă n-a cedat atunci (n.r. în 1999) nici la Hagi și Gică Popescu…