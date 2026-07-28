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Dramă în fotbal: fostul jucător de la Real Madrid a murit la 44 de ani

Viviana Moraru Publicat: 28 iulie 2026, 14:59

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Dramă în fotbal: fostul jucător de la Real Madrid a murit la 44 de ani

Borja Ferrer a murit la 44 de ani/ X

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Fostul jucător de la Real Madrid, Borja Ferrer, a murit la 44 de ani. Acesta a pierdut lupta cu o boală gravă, care-l măcina de doi ani.

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Borja Ferrer a evoluat pe postul de mijlocaş şi a făcut parte şi din echipa a doua a celor de la Real Madrid în 2003.

Borja Ferrer, fostul jucător de la Real Madrid Castilla, a murit la 44 de ani

Cei de la Real Madrid au reacţionat oficial după moartea lui Borja Ferrer. Madrilenii şi-au exprimat regretul faţă de trecerea în nefiinţă a fostului lor jucător.

Real Madrid C. F., președintele său și Consiliul său de Administrație regretă profund trecerea în neființă a lui Borja Ferrer, jucător la Real Madrid Castilla în sezonul 2002-2003.

Real Madrid își exprimă condoleanțe și afecțiunea familiei, coechipierilor și celor dragi.

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Borja Ferrer a decedat la vârsta de 44 de ani. Odihnească-se în pace”, a notat Real Madrid, pe site-ul oficial.

Borja Ferrer a evoluat la mai multe formaţii din ligile inferioare din Spania, printre care Xerez sau Ponferradina. El s-a retras în 2011, după ce ultima dată a evoluat pentru Alcala.

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