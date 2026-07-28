Dramă în fotbal: fostul jucător de la Real Madrid a murit la 44 de ani

Fostul jucător de la Real Madrid, Borja Ferrer, a murit la 44 de ani. Acesta a pierdut lupta cu o boală gravă, care-l măcina de doi ani.

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Borja Ferrer a evoluat pe postul de mijlocaş şi a făcut parte şi din echipa a doua a celor de la Real Madrid în 2003.

Borja Ferrer, fostul jucător de la Real Madrid Castilla, a murit la 44 de ani

Cei de la Real Madrid au reacţionat oficial după moartea lui Borja Ferrer. Madrilenii şi-au exprimat regretul faţă de trecerea în nefiinţă a fostului lor jucător.

„Real Madrid C. F., președintele său și Consiliul său de Administrație regretă profund trecerea în neființă a lui Borja Ferrer, jucător la Real Madrid Castilla în sezonul 2002-2003.

Real Madrid își exprimă condoleanțe și afecțiunea familiei, coechipierilor și celor dragi.