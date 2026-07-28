Mihai Stoica nu a avut milă de adversarii FCSB-ului: „Slabi, bezmetici”! Ce trebuie să facă roş-albaştrii ca să se califice

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), a lăsat diplomaţia deoparte şi i-a făcut praf pe adversarii roş-albaştrilor de joi, cei de la Auda.
Auda a învins-o surprinzător, în tur, cu 3-2, pe FCSB. Oficialul roş-albaştrilor e convins că FCSB se va califica mai departe dacă va elimina greşelile făcute în meciul tur de la Bucureşti.
Mihai Stoica i-a „distrus” pe cei de la Auda: „Sunt slabi. Nişte bezmetici”
Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul de la Bucureşti, pe care l-a catalogat drept „ostil” echipei sale. Auda – FCSB se dispută joi, de la ora 19:00. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
„Totul este mai bine acum decât săptămâna trecută. O să vedem joi. Ideea este că, dacă noi reușim să eliminăm greșelile, ne calificăm. Dacă vom greși precum în tur, orice se poate întâmpla.
Nu-mi vine să cred că vom putea comite asemenea greșeli cum am comis în tur. Nici nu vreau să cred. Cine ne-a surprins? Nu ne-a surprins nimeni. Ăia sunt slabi, despre ce vorbim? Niște bezmetici.
Noi ne-am surprins, făcând niște prostii foarte, foarte mari, dar nu cred că se poate întâmpla”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.
Mihai Stoica a susţinut, la fel ca anterior Gigi Becali, că arbitrul israelian David Fuxman a dezavantajat-o grav pe FCSB.
„Ce a fost la meciul tur n-am văzut de când sunt în fotbal. Dawa primește galben fără să facă fault, pur și simplu am rămas uimiți, apoi nu bagă piciorul, să nu ia al doilea galben. Este fault evident la Bîrligea înainte de golul 2 al lor și intram cu 2-1 în pauză.
Penalty la Octavian Popescu, clar, nu dă nimic! Penalty la Bîrligea, care e penalty de 3-3, nu dă. Eu așa ceva n-am văzut și nu înțeleg de ce. Alea nu sunt greșeli. Faultul la Bîrligea este de cartonaș roșu. Îl calcă pe gleznă, aproape să-i rupă piciorul. Ăla n-a fost un arbitraj slab, a fost un arbitraj ostil”, a mai spus Mihai Stoica pentru sursa citată.
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