Home | Fotbal | Conference League | Mihai Stoica nu a avut milă de adversarii FCSB-ului: „Slabi, bezmetici”! Ce trebuie să facă roş-albaştrii ca să se califice

Mihai Stoica nu a avut milă de adversarii FCSB-ului: „Slabi, bezmetici”! Ce trebuie să facă roş-albaştrii ca să se califice

Bogdan Stănescu Publicat: 28 iulie 2026, 22:59

Comentarii
Mihai Stoica nu a avut milă de adversarii FCSB-ului: „Slabi, bezmetici! Ce trebuie să facă roş-albaştrii ca să se califice

Mihai Stoica la un meci al FCSB-ului / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), a lăsat diplomaţia deoparte şi i-a făcut praf pe adversarii roş-albaştrilor de joi, cei de la Auda.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Auda a învins-o surprinzător, în tur, cu 3-2, pe FCSB. Oficialul roş-albaştrilor e convins că FCSB se va califica mai departe dacă va elimina greşelile făcute în meciul tur de la Bucureşti.

Mihai Stoica i-a „distrus” pe cei de la Auda: „Sunt slabi. Nişte bezmetici”

Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul de la Bucureşti, pe care l-a catalogat drept „ostil” echipei sale. Auda – FCSB se dispută joi, de la ora 19:00. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Totul este mai bine acum decât săptămâna trecută. O să vedem joi. Ideea este că, dacă noi reușim să eliminăm greșelile, ne calificăm. Dacă vom greși precum în tur, orice se poate întâmpla.

Nu-mi vine să cred că vom putea comite asemenea greșeli cum am comis în tur. Nici nu vreau să cred. Cine ne-a surprins? Nu ne-a surprins nimeni. Ăia sunt slabi, despre ce vorbim? Niște bezmetici.

Reclamă
Reclamă

Noi ne-am surprins, făcând niște prostii foarte, foarte mari, dar nu cred că se poate întâmpla”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Mihai Stoica a susţinut, la fel ca anterior Gigi Becali, că arbitrul israelian David Fuxman a dezavantajat-o grav pe FCSB.

Ce a fost la meciul tur n-am văzut de când sunt în fotbal. Dawa primește galben fără să facă fault, pur și simplu am rămas uimiți, apoi nu bagă piciorul, să nu ia al doilea galben. Este fault evident la Bîrligea înainte de golul 2 al lor și intram cu 2-1 în pauză.

Pepenii din pieţe şi din supermarketuri, la analize de laborator. Care e cel mai bunPepenii din pieţe şi din supermarketuri, la analize de laborator. Care e cel mai bun
Reclamă

Penalty la Octavian Popescu, clar, nu dă nimic! Penalty la Bîrligea, care e penalty de 3-3, nu dă. Eu așa ceva n-am văzut și nu înțeleg de ce. Alea nu sunt greșeli. Faultul la Bîrligea este de cartonaș roșu. Îl calcă pe gleznă, aproape să-i rupă piciorul. Ăla n-a fost un arbitraj slab, a fost un arbitraj ostil”, a mai spus Mihai Stoica pentru sursa citată.

 

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O influenceriţă a desfăcut o doză de suc cu Rolex-ul, ironizând ANAF-ul. Ce pedeapsă a primit Simona
Observator
O influenceriţă a desfăcut o doză de suc cu Rolex-ul, ironizând ANAF-ul. Ce pedeapsă a primit Simona
Adrian Mititelu, decizie șoc pentru primul meci oficial al lui FCU Craiova!
Fanatik.ro
Adrian Mititelu, decizie șoc pentru primul meci oficial al lui FCU Craiova!
22:59

Gest incredibil al lui Adrian Mititelu în ziua în care FCU Craiova revine în fotbal!
22:33

”Ucigașul” FCSB-ului a semnat cu Dinamo! Lovitură de proporții dată de ”câini”
22:20

Dawa ia peste picior FK Auda înainte de meciul decisiv: „Nu cred că este la nivelul nostru”
21:57

VIDEOMomente de coșmar pentru colegul lui Darius Olaru! Jefuit în plină zi de cinci indivizi. Ce obiecte i-au furat
21:44

„Asta vrea Gigi” Mihai Stoica a dat detalii despre atacantul dorit de Becali la FCSB!
21:33

LPF a anunţat programul etapei a 4-a. Când se joacă CFR Cluj – Universitatea Cluj
Vezi toate știrile
1 FotoPrezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia” 2 Oficial. Universitatea Craiova l-a cedat pe căpitanul naţionalei României 3 „Mi se pare inuman!” Andrei Nicolescu, uluit de transferul FCSB-ului! Mihai Stoica i-a dat imediat replica: „Suntem la alt nivel” 4 Dramă în fotbal: fostul jucător de la Real Madrid a murit la 44 de ani 5 Situaţie hilară pentru Craiova lui Mihai Rotaru! S-a trezit cu o cerere de insolvenţă pentru o datorie făcută de Adrian Mititelu 6 Cât se termină Universitatea Craiova – Levski Sofia! Englezii au anunțat scorul exact și ce echipă merge mai departe
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă