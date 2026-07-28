Mihai Stoica nu a avut milă de adversarii FCSB-ului: „Slabi, bezmetici”! Ce trebuie să facă roş-albaştrii ca să se califice

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), a lăsat diplomaţia deoparte şi i-a făcut praf pe adversarii roş-albaştrilor de joi, cei de la Auda.

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Auda a învins-o surprinzător, în tur, cu 3-2, pe FCSB. Oficialul roş-albaştrilor e convins că FCSB se va califica mai departe dacă va elimina greşelile făcute în meciul tur de la Bucureşti.

Mihai Stoica i-a „distrus” pe cei de la Auda: „Sunt slabi. Nişte bezmetici”

Mihai Stoica a făcut praf arbitrajul de la Bucureşti, pe care l-a catalogat drept „ostil” echipei sale. Auda – FCSB se dispută joi, de la ora 19:00. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

„Totul este mai bine acum decât săptămâna trecută. O să vedem joi. Ideea este că, dacă noi reușim să eliminăm greșelile, ne calificăm. Dacă vom greși precum în tur, orice se poate întâmpla.

Nu-mi vine să cred că vom putea comite asemenea greșeli cum am comis în tur. Nici nu vreau să cred. Cine ne-a surprins? Nu ne-a surprins nimeni. Ăia sunt slabi, despre ce vorbim? Niște bezmetici.