Momente de coșmar pentru colegul lui Darius Olaru! Jefuit în plină zi de cinci indivizi. Ce obiecte i-au furat

Momente de coșmar pentru colegul lui Darius Olaru de la Royale Union Saint-Gilloise, surprinse de un alt coechipier al acestuia în plină zi. Mohammed Fuseini a fost scos din mașină de cinci indivizi, care l-au jefuit și i-au furat mai multe obiecte personale.

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Din imaginile apărute în spațiul public, acesta a fost atacat în dimineața zilei de duminică, pe o stradă din Bruxelles, în jurul orei 06:30.

Mohammed Fuseini, jefuit pe o stradă din Bruxelles

Mohammed Fuseini a fost victima unui jaf brutal, petrecut în primele momente ale zilei de duminică, pe o stradă din Bruxelles. Colegul lui Darius Olaru a fost atacat de cinci indivizi în momentul în care încerca să intre în mașină.

Trei dintre aceștia l-au strâns de gât, în timp ce ceilalți doi au început să îl deposedeze de mai multe obiecte personale, găsite în mașina acestuia.

Printre obiectele furate se numără un ceas Rolex Datejust, cu un preț estimativ de 14.000 de euro, pe lângă telefonul mobil pe care hoții i l-au luat în primele secunde ale atacului.