Cu ce se ocupă femeia care a fost înşelată de soţul milionar cu cea mai bună prietenă a ei!

Jules Neale, soţia cunoscutului jucător de fotbal australian Lachie Neale (32 de ani), îşi continuă viaţa după scandalul imens în care a fost implicată fără voia ei.
Ea nu a putut trece peste faptul că soţul ei, Lachie Neale, a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, Tess Crosley. S-a despărţit de Lachie Neale şi a “rupt” şi prietenia cu Tess Crosley. Jules Neale transmitea pe reţelele sociale că a fost “trădată în cel mai inimaginabil mod”. (IMAGINI CU JULES NEALE, LACHIE NEALE ŞI TESS CROSLEY, ÎN GALERIA FOTO)
Jules Neale îşi vede de parteneriate după ce a fost înşelată de Lachie Neale cu cea mai bună prietenă a ei, Tess Crosley
După despărţirea de Lachie Neale, cu care se află în divorţ, Jules Neale a continuat colaborările pe care le are cu diverse brand-uri. Ea a devenit cunoscută după relaţia cu celebrul jucător de fotbal australian. Anterior era coafeză.
Jules Neale a dezvăluit, recent, că a plâns o oră încontinuu în urma unei şedinţe de terapie. Blonda nu s-a ferit să recunoască deschis că tot ce s-a întâmplat cu soţul ei a afectat-o puternic din punct de vedere mental.
După scandal, Jules Neale s-a mutat în Perth cu cei doi copii ai ei şi ai lui Lachie Neale. Jucătorul de fotbal australian face în prezent “naveta” între Perth şi Brisbane, el evoluând la Brisbane Lions, campioana ultimelor două sezoane.
Jules şi Lachie Neale şi-au vândut casa pe care o aveau împreună în Brisbane, în schimbul sumei de 3.2 milioane de dolari. Achiziţionaseră locuinţa, în care au stat cu cei doi copii ai lor, în iulie 2022, pentru 2,43 milioane de dolari. Chiar dacă au vândut casa în urma despărţirii, ei au înregistrat, totuşi, un profit de aproape 800.000 de dolari în urma tranzacţiei. Lachie Neale locuieşte în prezent într-un apartament în Brisbane.
Lachie Neale are o avere de circa 5 milioane de dolari. Salariul lui este de aproape 1 milion de dolari pe an, Lachie Neale având şi sponsorizări, care îi duc veniturile la circa 1.5 milioane de dolari pe an. După declanşarea scandalului presa scria despre faptul că sponsorizările sale ar putea fi afectate de ce s-a întâmplat.
