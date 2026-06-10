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Mircea Rednic l-a atacat pe Andrei Nicolescu: “Să nu vorbească, mai aveau un pic şi cădeau din stadion”

Bogdan Stănescu Publicat: 10 iunie 2026, 23:26

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Mircea Rednic l-a atacat pe Andrei Nicolescu: Să nu vorbească, mai aveau un pic şi cădeau din stadion

Mircea Rednic, pe bancă, la un meci / Hepta

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Mircea Rednic (64 de ani) nu consideră de bun augur aducerea portughezului Nuno Campos (51 de ani) pe banca lui Dinamo. Alb-roşiii au cucerit ultimul titlu cu Mircea Rednic pe bancă, în sezonul 2006-2007. “Puriul” a mai câştigat un titlu ca antrenor cu Rapid, în sezonul 2002-2003.

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Rednic a subliniat că Dinamo a cucerit ultimele titluri cu antrenori români. Aceasta a fost şi explicaţia pentru care nu a fost de acord cu aducerea unui tehnician străin în locul lui Zeljko Kopic, ce a plecat şi care ar urma să semneze în Emirate, la Al-Dhafra.

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Au luat campionatul cu un antrenor român, Rapid campionatul cu un antrenor român, deci antrenorii români sunt buni! Conducătorul de la Dinamo (n.r: Andrei Nicolescu) ne explică nouă cum este cu spiritul dinamovist.

El să nu vorbească! Am fost la vreo două meciuri în loja legendelor, îi pune în ultima lojă, mai aveau un pic și cădeau din stadion”, a declarat Mircea Rednic, potrivit sport.ro.

După doi ani şi jumătate, croatul Zeljko Kopic (48 de ani) a plecat de la Dinamo. Kopic a dus-o în play-off pe Dinamo în ultimele două sezoane, dar nu a reuşit să o califice într-o competiţie europeană. Dinamo avea licenţă pentru Europa pentru sezonul următor, dar a fost învinsă, 1-2, în finala barajului pentru Conference League de către marea rivală, FCSB. Finala barajului s-a disputat pe stadionul Arcul de Triumf.

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