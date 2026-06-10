Ce protest poate avea loc în Mexic, înainte de startul Campionatului Mondial. Anunțul președintei

“Totul este sub control” pentru inaugurarea Cupei Mondiale de fotbal 2026, care va avea loc joi la Ciudad de Mexico, a declarat miercuri preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum, în contextul protestelor profesorilor. Mexic – Africa de Sud, meciul de deschidere de la Campionatul Mondial, va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY joi, de la ora 22:00. Ceremonia de deschidere va începe de la 20:30.

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Un grup disident din sindicatul CNTE din învăţământ protestează de săptămâna trecută, cerând o mărire salarială şi abrogarea legii pensiilor, punând presiune pe guvernul mexican înaintea Cupei Mondiale.

Protest al profesorilor, înainte de startul Campionatului Mondial

Profesorii şi-au instalat tabăra lângă emblematica piaţă Zocalo din capitală, unde a fost amenajată o zonă pentru suporteri. Aceştia au cerut să se protesteze în timpul meciului de deschidere de joi dintre Mexic şi Africa de Sud.

Liderul de stânga intenţionează să participe la transmisiunea meciului în piaţa Zocalo.

“Totul este sub control”, a declarat Sheinbaum într-o conferinţă de presă de miercuri. Dacă, “din orice motiv”, situaţia legată de proteste ar împiedica utilizarea pieţei pentru transmiterea meciului de deschidere, guvernul are locaţii alternative în capitală, a declarat ea pentru AFP.