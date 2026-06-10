Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Ce protest poate avea loc în Mexic, înainte de startul Campionatului Mondial. Anunțul președintei

Ce protest poate avea loc în Mexic, înainte de startul Campionatului Mondial. Anunțul președintei

Viviana Moraru Publicat: 10 iunie 2026, 22:47

Comentarii
Ce protest poate avea loc în Mexic, înainte de startul Campionatului Mondial. Anunțul președintei

Forțe de ordine, lângă Stadionul Azteca, în timpul protestului profesorilor din Mexic/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

“Totul este sub control” pentru inaugurarea Cupei Mondiale de fotbal 2026, care va avea loc joi la Ciudad de Mexico, a declarat miercuri preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum, în contextul protestelor profesorilor. Mexic – Africa de Sud, meciul de deschidere de la Campionatul Mondial, va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY joi, de la ora 22:00. Ceremonia de deschidere va începe de la 20:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un grup disident din sindicatul CNTE din învăţământ protestează de săptămâna trecută, cerând o mărire salarială şi abrogarea legii pensiilor, punând presiune pe guvernul mexican înaintea Cupei Mondiale.

Protest al profesorilor, înainte de startul Campionatului Mondial

Profesorii şi-au instalat tabăra lângă emblematica piaţă Zocalo din capitală, unde a fost amenajată o zonă pentru suporteri. Aceştia au cerut să se protesteze în timpul meciului de deschidere de joi dintre Mexic şi Africa de Sud.

Liderul de stânga intenţionează să participe la transmisiunea meciului în piaţa Zocalo.

“Totul este sub control”, a declarat Sheinbaum într-o conferinţă de presă de miercuri. Dacă, “din orice motiv”, situaţia legată de proteste ar împiedica utilizarea pieţei pentru transmiterea meciului de deschidere, guvernul are locaţii alternative în capitală, a declarat ea pentru AFP.

Reclamă
Reclamă

Profesorii blochează zilnic străzile din capitală. Marţi, aceştia au mărşăluit de-a lungul unui bulevard care ducea la legendarul stadion Azteca, fără incidente. Cu câteva zile mai devreme, ei au dărâmat statui dedicate Cupei Mondiale în Ciudad de Mexico.

“Voi lua o decizie când va veni momentul: fie urmărim (meciul) aici, fie voi merge la una dintre cele 18 locaţii” alternative, a declarat Claudia Sheinbaum.

Preşedinta a dat asigurări că accesul pe stadionul Azteca va fi garantat. “Oamenii vor putea merge pe stadion şi va fi o ceremonie de deschidere foarte frumoasă”, a spus ea. “Nu este nicio problemă, oricine are bilet va putea ajunge”, a adăugat ea.

Vremea se schimbă radical în unele zone din ţară. Temperaturi cu 10 grade mai mici şi ploi torenţialeVremea se schimbă radical în unele zone din ţară. Temperaturi cu 10 grade mai mici şi ploi torenţiale
Reclamă

Rudele persoanelor dispărute – un flagel într-o ţară afectată de cartelurile drogurilor – intenţionează, de asemenea, să manifesteze în apropierea stadionului.

Sheinbaum a respins orice inconvenient pentru turiştii care sosesc pe aeroportul internaţional din Ciudad de Mexico, unde profesorii intenţionează să protesteze în ajunul începerii turneului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Coşmarul unor români care au plătit 68.000 de lei pe vacanţa din Turcia. La hotel nu aveau nicio rezervare
Observator
Coşmarul unor români care au plătit 68.000 de lei pe vacanţa din Turcia. La hotel nu aveau nicio rezervare
Ea este echipa din SuperLiga campioană la primit bani publici! FCSB se află pe lista de 10 cluburi
Fanatik.ro
Ea este echipa din SuperLiga campioană la primit bani publici! FCSB se află pe lista de 10 cluburi
23:47

Nuno Campos a decis! Cine este primul nume care o va părăsi pe Dinamo: „Nu face parte din proiectul lui”
23:33

Cupa Mondială 2026, în Universul Antena | Programul complet de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
23:33

Loturile complete ale celor 48 de echipe participante la Campionatul Mondial
23:26

Mircea Rednic l-a atacat pe Andrei Nicolescu: “Să nu vorbească, mai aveau un pic şi cădeau din stadion”
23:13

Meciul Angliei din SUA, amânat din cauza unei furtuni puternice. Panică înainte de Campionatul Mondial
22:28

Manchester City sparge banca! 121 de milioane de lire pentru fotbalistul-senzație din Premier League
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVInternaţionalul român, pe lista lui Dinamo! Concurenţă importantă pentru transfer, chiar din Liga 1 2 E oficial. Nou antrenor la CFR Cluj. Neluțu Varga: “Sper să fie o lovitură pentru noi” 3 E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi 4 Fostul jucător de la FCSB, gata de marea trădare! A fost surprins la sediul clubului marii rivale 5 Gigi Becali l-a convins și semnează pe un an! Condiția impusă de patronul de la FCSB 6 Dorinel Munteanu a semnat cu noua echipă: “Am acceptat fără ezitare”
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volanDosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan