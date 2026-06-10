Manchester City sparge banca! 121 de milioane de lire pentru fotbalistul-senzație din Premier League

Se dă o bătălie între echipele din Manchester pentru cel mai costisitor transfer din această vară. Ambele formații își doresc să-l achiziționeze pe englezul Elliot Anderson, fotbalistul care a impresionat sezonul acesta la Nottingham Forest.
„Cetățenii” vor să-i ia fața marii rivale și au înaintat o ofertă care, cu tot cu bonusuri de performanță, ajunge la 121 de milioane de lire. Răspunsul „pădurarilor” a fost unul neașteptat.
Manchester City, ofertă astronomică pentru Elliot Anderson
Format la academia celor de la Newcastle United, Elliot Anderson a impresionat în acest sezon la Nottingham Forest. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a atras atenția granzilor din Manchester, care se bat pentru semnătura sa.
„Pădurarii” fac tot posibilul pentru a obține o sumă colosală de pe urma sa, în ciuda unor cifre destul de modest. În acest sezon, jucătorul care evoluează pe postul de mijlocaș central a strâns patru goluri și cinci pase decisive dintr-un total de 50 de partide.
Ba mai mult, Manchester City a devenit disperată în încercarea de a-l transfera și a înaintat o ofertă de 121 de milioane de lire sterline, din care 106 milioane sumă fixă, plus bonusuri în valoare de 15 milioane.
Culmea, Nottingham Forest a refuzat oferta, așteptând și o reacție din partea celor de la Manchester United. Aceștia solicită minim 120 de milioane de lire, fără a lua în calcul bonusurile de performanță.
🚨🔵 As expected, Manchester City sent new bid for Elliot Anderson for £106m guaranteed fee plus £15m add-ons.
Nottingham Forest want £120m+ fixed to sell the midfielder as also aware of Man United interest.#MCFC pushing to get in done + Sandro Tonali also on shortlist. 👀 pic.twitter.com/z4JUkEIOBs
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026
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