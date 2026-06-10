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Manchester City sparge banca! 121 de milioane de lire pentru fotbalistul-senzație din Premier League

Daniel Işvanca Publicat: 10 iunie 2026, 22:28

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Manchester City sparge banca! 121 de milioane de lire pentru fotbalistul-senzație din Premier League

Jucătorii de la Manchester City / Profimedia

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Se dă o bătălie între echipele din Manchester pentru cel mai costisitor transfer din această vară. Ambele formații își doresc să-l achiziționeze pe englezul Elliot Anderson, fotbalistul care a impresionat sezonul acesta la Nottingham Forest.

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„Cetățenii” vor să-i ia fața marii rivale și au înaintat o ofertă care, cu tot cu bonusuri de performanță, ajunge la 121 de milioane de lire. Răspunsul „pădurarilor” a fost unul neașteptat.

Manchester City, ofertă astronomică pentru Elliot Anderson

Format la academia celor de la Newcastle United, Elliot Anderson a impresionat în acest sezon la Nottingham Forest. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a atras atenția granzilor din Manchester, care se bat pentru semnătura sa.

„Pădurarii” fac tot posibilul pentru a obține o sumă colosală de pe urma sa, în ciuda unor cifre destul de modest. În acest sezon, jucătorul care evoluează pe postul de mijlocaș central a strâns patru goluri și cinci pase decisive dintr-un total de 50 de partide.

Ba mai mult, Manchester City a devenit disperată în încercarea de a-l transfera și a înaintat o ofertă de 121 de milioane de lire sterline, din care  106 milioane sumă fixă, plus bonusuri în valoare de 15 milioane.

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Culmea, Nottingham Forest a refuzat oferta, așteptând și o reacție din partea celor de la Manchester United. Aceștia solicită minim 120 de milioane de lire, fără a lua în calcul bonusurile de performanță.

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