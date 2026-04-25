A fost înşelată de soţul ei milionar cu cea mai bună prietenă a ei, iar acum a făcut o dezvăluire tulburătoare!

Jules Neale, soţia cunoscutului jucător de fotbal australian Lachie Neale (32 de ani), a dezvăluit că a plâns o oră încontinuu în cadrul unei şedinţe de terapie. S-a întâmplat după scandalul uriaş în care Jules Neale a fost implicată, fără voia ei.

Tabloidele din străinătate au dezvăluit că Lachie Neale a avut o aventură cu cea mai bună prietenă a lui Jules, Tess Crosley. Aventura a dus la încheierea relaţiei dintre Jules şi Lachie Neale. Totodată, Jules a “rupt” prietenia cu Tess Crosley. Jules Neale s-a mutat în Perth cu cei doi copii ai ei şi ai lui Lachie Neale. Jucătorul de fotbal australian face în prezent “naveta” între Perth şi Brisbane, el evoluând la Brisbane Lions, campioana ultimelor două sezoane. (IMAGINI CU JULES NEALE, LACHIE NEALE ŞI TESS CROSLEY, ÎN GALERIA FOTO)

“Am plâns o oră încontinuu”, a mărturisit Jules Neale într-un clip de pe reţelele sociale. “A fost incredibil”, a adăugat ea. Jules Neale a început să facă hipnoterapie după scandalul uriaş declanşat de aventura cu totul şi cu totul surprinzătoare a soţului ei.

După ce s-a aflat de aventura lui Lachie Neale cu Tess Crosley, Jules a transmis clar că nu se poate vorbi de o împăcare, menţionând că a fost “trădată în cel mai inimaginabil mod”. Ea se află în divorţ, în prezent. Jules şi Lachie Neale şi-au vândut casa pe care o aveau împreună în Brisbane, în schimbul sumei de 3.2 milioane de dolari. Achiziţionaseră locuinţa, în care au stat cu cei doi copii ai lor, în iulie 2022, pentru 2,43 milioane de dolari. Chiar dacă au vândut casa în urma despărţirii, ei au înregistrat, totuşi, un profit de aproape 800.000 de dolari în urma tranzacţiei. Lachie Neale locuieşte în prezent într-un apartament în Brisbane.

Lachie Neale are o avere de circa 5 milioane de dolari. Salariul lui este de aproape 1 milion de dolari pe an, Lachie Neale având şi sponsorizări, care îi duc veniturile la circa 1.5 milioane de dolari pe an. După declanşarea scandalului presa scria despre faptul că sponsorizările sale ar putea fi afectate de ce s-a întâmplat.