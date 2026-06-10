Meciul Angliei din SUA, amânat din cauza unei furtuni puternice. Panică înainte de Campionatul Mondial

Partida amicală dintre Anglia și Costa Rica, care ar fi trebuit să înceapă la ora 23:00, a fost amânată. O furtună puternică a lovit orașul Orlando din SUA, unde a fost programată partida.

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Startul meciului a fost amânat cu o oră. După inspecția gazonului, s-a stabilit ca duelul să înceapă de la ora 00:00 (ora României), dacă și condițiile meteo vor permite acest lucru, notează dailymail.co.uk.

Anglia – Costa Rica, amânat din cauza furtunii puternice din Orlando

„Meciul de astăzi împotriva Costa Ricăi a fost amânat din cauza condițiilor meteorologice din Orlando. Vom oferi mai multe informații de îndată ce le vom avea”, a anunțat naționala Angliei, pe rețelele de socializare.

Pe ecranele imense de pe arena din Orlando au apărut mesaje prin care oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească, ținând cont și de fulgerele din timpul furtunii.

A look at the current state of the Orlando pitch that England play Costa Rica on tonight… 😬 🌧️ pic.twitter.com/Lc1QWh0LoB

— talkSPORT (@talkSPORT) June 10, 2026