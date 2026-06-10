Meciul Angliei din SUA, amânat din cauza unei furtuni puternice. Panică înainte de Campionatul Mondial

Partida amicală dintre Anglia și Costa Rica, care ar fi trebuit să înceapă la ora 23:00, a fost amânată. O furtună puternică a lovit orașul Orlando din SUA, unde a fost programată partida.
Startul meciului a fost amânat cu o oră. După inspecția gazonului, s-a stabilit ca duelul să înceapă de la ora 00:00 (ora României), dacă și condițiile meteo vor permite acest lucru, notează dailymail.co.uk.
Anglia – Costa Rica, amânat din cauza furtunii puternice din Orlando
„Meciul de astăzi împotriva Costa Ricăi a fost amânat din cauza condițiilor meteorologice din Orlando. Vom oferi mai multe informații de îndată ce le vom avea”, a anunțat naționala Angliei, pe rețelele de socializare.
Pe ecranele imense de pe arena din Orlando au apărut mesaje prin care oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească, ținând cont și de fulgerele din timpul furtunii.
A look at the current state of the Orlando pitch that England play Costa Rica on tonight… 😬 🌧️ pic.twitter.com/Lc1QWh0LoB
— talkSPORT (@talkSPORT) June 10, 2026
Protocolul din SUA în astfel de cazuri este unul extrem de strict, astfel că jucătorii nu vor ieși pe teren până când furtuna nu va trece. Și la Cupa Mondială a Cluburilor din vara trecută, găzduită tot de Statele Unite ale Americii, au fost mai multe meciuri întrerupte din cauza condițiilor meteo extreme.
Partida de la Orlando este ultima pe care Anglia o va disputa înainte de Campionatul Mondial. Naționala lui Thomas Tuchel va debuta la turneul final cu un meci „de foc”, împotriva Croației. Partida se va disputa pe 17 iunie, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Echipa de start anunțată de Thomas Tuchel pentru amicalul cu Costa Rica:
- Anglia: Pickford – James, Konsa, Stones, O’Reilly – Rice, Anderson – Madueke, Bellingham Gordon – Kane.
- Rezerve: Burn, Eze, Guehi, Henderson, Livramento, Mainoo, Quansah, Rashford, Rogers, Saka, Spence, Trafford, Watkins.
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