Cum a ajuns tânăra celebră să câştige o avere la doar 19 ani. Suma care-i poate intra în conturi zilnic

Tânăra celebră, în vârstă de doar 19 ani, a ajuns să câştige o avere. Chanel Totti, fiica legendarului jucător Francesco Totti, este tot mai cunoscută pe reţelele de socializare.
Chanel Totti a luat decizia de a renunţa la televiziune, deranjată de comparaţiile constante cu mama ei, prezentatoarea Ilary Blasi.
Cum a ajuns tânăra celebră să câştige o avere la doar 19 ani
De atunci, Chanel Totti s-a concentrat pe reţele de socializare, de unde câştigă sume impresionante. Pentru doar o postare realizată pe contul ei de Instagra, unde este urmărită de peste 700.000 de persoane, fiica lui Francesco Totti încasează 7500 de euro.
La doar 19 ani, Chanel Totti are colaborări cu branduri importante din industria modei şi a cosmeticelor.
Chanel Totti este fiica pe care Francesco Totti o are cu celebra prezentatoare Ilary Blasi, de care s-a despărţit în 2022, după aproape 20 de ani petrecuţi împreună.
Francesco Totti, ajuns la 49 de ani, este unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria celor de la AS Roma. Italianul şi-a petrecut întreaga carieră la clubul de pe Olimpico, evoluând în aproape 800 de meciuri, în care a marcat 307 goluri şi a oferit 205 pase decisive.
După despărţirea de Ilary Blasi, Francesco Totti ar fi intrat într-o relaţie cu Noemi Bocchi, conform presei din Anglia, un model şi prezentatoare celebră din Italia.
