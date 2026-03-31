Cum a ajuns tânăra celebră să câştige o avere la doar 19 ani. Suma care-i poate intra în conturi zilnic

Tânăra celebră, în vârstă de doar 19 ani, a ajuns să câştige o avere. Chanel Totti, fiica legendarului jucător Francesco Totti, este tot mai cunoscută pe reţelele de socializare.

Chanel Totti a luat decizia de a renunţa la televiziune, deranjată de comparaţiile constante cu mama ei, prezentatoarea Ilary Blasi.

De atunci, Chanel Totti s-a concentrat pe reţele de socializare, de unde câştigă sume impresionante. Pentru doar o postare realizată pe contul ei de Instagra, unde este urmărită de peste 700.000 de persoane, fiica lui Francesco Totti încasează 7500 de euro.

La doar 19 ani, Chanel Totti are colaborări cu branduri importante din industria modei şi a cosmeticelor.

Chanel Totti este fiica pe care Francesco Totti o are cu celebra prezentatoare Ilary Blasi, de care s-a despărţit în 2022, după aproape 20 de ani petrecuţi împreună.