Cum a putut apărea, într-un avion privat, iubita celebrului milionar care a renunţat la cetăţenia română!

Fosta ispită de la Insula Iubirii, Antonela Pătruţ (31 de ani), e răsfăţată de iubitul ei, fostul patron al lui CFR Cluj, Arpad Paszkany (54 de ani). Antonela circulă mereu cu avionul privat, în diversele călătorii pe care le face, de cele mai multe ori însoţindu-l pe iubitul său, Arpad Paszkany.
Pe contul ei de Instagram, Antonela Pătruţ a publicat noi imagini cu ea dintr-un avion privat. Confortul a fost atât de mare încât Antonela a avut la dispoziţie inclusiv un pat în avion, pe care s-a întins pentru a privi pe geam. Ea a publicat şi alte poze din aeronavă, care demonstrau că are parte de tot luxul în timpul călătoriilor cu avionul. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
Antonela Pătruţ, răsfăţ total în avionul privat! A avut la dispoziţie inclusiv un pat, în care să se odihnească
Antonela Pătruţ şi Arpad Paszkany locuiesc împreună la Budapesta, dar merg des şi la Marbella (Spania), acolo unde fostul patron al lui CFR Cluj deţine o locuinţă. Paszkany nu se uită la bani atunci când e vorba de iubita lui, asigurându-se că aceasta are parte de tot luxul în vacanţele dese pe care le fac amândoi. Totodată, Antonela Pătruţ primeşte mai mereu cadouri scumpe de la fostul patron al lui CFR Cluj, acesta cumpărându-i iubitei sale inclusiv o maşină de lux, cu ocazia zilei de naştere a Antonelei.
Antonela Pătruţ ia cursuri de limba maghiară, de dragul iubitului ei şi pentru a se descurca foarte bine în Budapesta.
Arpad Paszkany a renunţat la cetăţenia română
Arpad Paszkany a renunţat la cetăţenia română după ce i-a cedat acţiunile clubului CFR Cluj lui Neluţu Varga. Paszkany a preluat clubul din Gruia în 2002 şi a părăsit formaţia cu care a cucerit numeroase trofee în iulie 2018.
În perioada în care Paszkany a fost patronul lui CFR Cluj, echipa ardeleană a cucerit 4 titluri în Liga 1: în 2008, 2010, 2012 şi 2018. Totodată, ardelenii au câştigat şi 4 Cupe ale României, în 2008, 2009, 2010 şi 2015.
După ce Paszkany a cedat acţiunile lui CFR Cluj, clubul a mai câştigat 4 titluri şi o Cupă a României, cucerită în 2025, cu Dan Petrescu pe bancă. A fost, de altfel, prima Cupă a României câştigată de Dan Petrescu, care are 4 titluri în palmares cu CFR. Petrescu are şi două Supercupe ale României cucerite cu CFR Cluj.
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