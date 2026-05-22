Şi-a anunţat plecarea imediat după ce a cucerit titlul cu Al Nassr: “Am venit aici ca să ajut”

Al Nassr a cucerit titlul în Arabia Saudită după o pauză de şapte ani. Echipa lui Jorge Jesus s-a impus cu 4-1 în partida din ultima etapă a sezonului, dând startul petrecerii la Riyad. Acesta este şi primul trofeu câştigat de Cristiano Ronaldo la Al Nassr.

Portughezul a contribuit şi el la succesul de joi seară, marcând două goluri, unul dintre ele fiind venind din lovitură liberă. Sadio Mane şi Kingsley Coman au marcat celelalte două goluri are formaţiei lui Jorge Jesus, cel care a luat o decizie surprinzătoare la finalul partidei.

Al Nassr rămâne fără antrenor! Jorge Jesus şi-a anunţat plecarea, după titlul cucerit în Arabia Saudită

Jorge Jesus, venit la Al Nassr la începutul acestui sezon, special pentru a câştiga titlul la Al Nassr, şi-a îndeplinit obiectivul. Astfel, antrenorul de 71 de ani a decis să plece de la Al Nassr după un singur sezon petrecut pe banca echipei din Riyad.

El a dezvăluit că a acceptat vara trecută oferta de a o antrena pe Al Nassr pentru Cristiano Ronaldo, pentru a oferi o mână de ajutor. Acest sezon l-a consumat enorm pe tehnicianul de 71 de ani, care a decis să părăsească echipa:

“Când am vorbit cu Cristiano Ronaldo la început, mi-au propus un contract pe doi ani, dar eu am vrut doar un an, așa cum fac mereu la cluburile unde merg. A fost un sezon foarte greu, trebuie să iei decizii, de multe ori să-ți asumi riscuri și e un consum foarte mare. A fost un an minunat, trebuie să mă bucur de altceva acum.