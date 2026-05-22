Kyle Busch, dublu campion Nascar Cup Series, a murit la 41 de ani

Kyle Busch, un talent al generaţiei sale al cărui stil agresiv de pilotaj i-a adus porecla „Rowdy” şi i-a adus două titluri în NASCAR Cup Series, a decedat la vârsta de 41 de ani, a anunţat joi familia sa, potrivit Reuters.

Vestea decesului său a venit la doar câteva ore după ce familia lui Busch a dat publicităţii un comunicat în care anunţa că acesta fusese internat în spital din cauza unei boli grave.

“Suntem profund îndureraţi să anunţăm moartea subită şi tragică a lui Kyle Busch”, au declarat familia sa, Richard Childress Racing şi NASCAR într-o declaraţie comună. “Întreaga noastră familie NASCAR este îndurerată de pierderea lui Kyle Busch. Viitor membru al Hall of Fame, Kyle a fost un talent rar, unul care apare o dată la o generaţie. Era tenace, pasionat, extrem de talentat şi ţinea foarte mult la acest sport şi la fani.”

Busch se afla la cel de-al 22-lea sezon complet în divizia de top a NASCAR, unde a câştigat două titluri în Cup Series (2015, 2019) şi 63 de curse – un număr care îl plasează pe locul nouă în clasamentul all-time al circuitului.

“Nu pot să cred această veste”, a declarat pe reţelele de socializare colegul şi rivalul său, Denny Hamlin. “Trebuie să ne gândim la familia lui în aceste momente. Te iubim, KB.”