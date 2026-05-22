Jaqueline Cristian – Victoria Mboko LIVE SCORE (17:30). Duel pentru finala de la Strasbourg

Victoria Mboko, locul 9 WTA şi favorită 1, va fi adversara româncei Jaqueline Cristian, numărul 33 mondial, în semifinalele turneului de categorie WTA 500 de la Strasbourg.

Mboko a învins-o în sferturi conaţionala sa Leylah Fernandez (24 WTA şi cap de serie 7), scor 6-4, 6-4, într-o oră şi 32 de minute.

Jaqueline Cristian – Victoria Mboko, în semifinale la Strasbourg

Cristian, în vârstă de 27 de ani, şi Mboko, 19 ani, nu au mai fost adversare în circuitul WTA. Primul meci direct se va disputa vineri, nu devreme de ora 17:30.

Prin calificarea în semifinale la Strasbourg, ele şi-au asigurat câte un premiu de 57.395 de euro şi 195 de puncte.

Jucătoarea care va ajunge în finală are şansa să câştige 161.310 euro şi 500 de puncte. Finalista învinsă va primi 99.565 de euro şi 325 de puncte.