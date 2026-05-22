Regele Norvegiei a anunţat lotul pentru Campionatul Mondial 2026. Haaland şi Odegaard, printre staruri

Norvegia a anunţat lotul pentru Campionatul Mondial 2026, din care nu lipsesc vedetele Erling Haaland şi Martin Odegaard, transmite AFP.
Norvegia, care nu a mai participat la Cupa Mondială din 1998, a anunţat lista de 26 de jucători, joi seara, într-o înregistrare video în care regele Harald al V-lea a făcut el însuşi prezentarea.
Regele Norvegiei a anunţat lotul pentru Campionatul Mondial 2026
Selecţionata este condusă de atacantul Erling Haaland, care este foarte aproape de deveni din nou golgheter al Premier League cu Manchester City.
🇳🇴 King Harald V presents Norway’s 2026 FIFA World Cup Squad pic.twitter.com/kxqtlnNThA
— Imperial Material ♚ (@implmaterial) May 21, 2026
Haaland a luptat până de curând cu compatriotul Martin Odegaard pentru titlul în Premier League, dar acesta din urmă a avut câştig de cauză cu Arsenal, el fiind şi căpitanul echipei naţionale.
Pe lista selecţionerului Stale Solbakken se află şi alte nume cunoscute în campionatele de top din Europa, precum atacantul Alexander Soerloth (Atletico Madrid) sau fundaşul Julian Ryerson (Borussia Dortmund).
Norvegia va juca în Grupa I la turneul final din Statele Unite, Mexic şi Canada, alături de Franţa, Senegal şi Irak.
Lotul Norvegiei
Portari (3): Orjan Haskjold Nyland (Sevilla FC/Spania), Egil Selvik (Watford/Anglia), Sander Tangvik (Hamburger SV/Germania);
Fundaşi (9): Julian Ryerson (Borussia Dortmund/Germania), Marcus Holmgren Pedersen (Torino/Italia), David Moller Wolfe (Wolverhampton/Anglia), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt/Norvegia), Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford/Anglia), Torbjorn Heggem (Bologna/Italia), Leo Ostigard (Genoa/Italia), Sondre Langas (Derby County/Anglia), Henrik Falchener (Viking Stavanger);
Mijlocaşi (10): Martin Odegaard (Arsenal/Anglia), Sander Berge (Fulham/Anglia), Fredrik Aursnes (Benfica/Portugalia), Patrick Berg (Bodo/Glimt/Portugalia), Kristian Thorstvedt (Sassuolo/Italia), Morten Thorsby (Cremonese/Italia), Thelonious Aasgaard (Rangers/Scoţia), Antonio Nusa (RB Leipzig/Germania), Andreas Schjelderup (Benfica/Portugalia), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt);
Atacanţi (4): Erling Braut Haaland (Manchester City/Anglia), Alexander Soerloth (Atletico Madrid/Spania), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace/Anglia), Oscar Bobb (Fulham/Anglia).
- Thomas Tuchel a anunţat lotul Angliei pentru Cupa Mondială 2026! Numele mari lăsate acasă de german: “Mă simt uşurat”
- Încă o revoluție! Mondialul din 2030 ar putea avea 16 grupe și o treime din membrii FIFA la start
- Lovitură teribilă pentru Siyabonga Ngezana! Nu a prins lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial
- Asta da ofertă! Bilete de 50 de dolari la meciurile de la Campionatul Mondial 2026
- Harry Kane vrea să pună capăt suferinţei Angliei la Cupa Mondială: “Avem cea mai bună echipă pe care am avut-o vreodată”