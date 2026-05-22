Regele Norvegiei a anunţat lotul pentru Campionatul Mondial 2026. Haaland şi Odegaard, printre staruri

Norvegia a anunţat lotul pentru Campionatul Mondial 2026, din care nu lipsesc vedetele Erling Haaland şi Martin Odegaard, transmite AFP.

Norvegia, care nu a mai participat la Cupa Mondială din 1998, a anunţat lista de 26 de jucători, joi seara, într-o înregistrare video în care regele Harald al V-lea a făcut el însuşi prezentarea.

Regele Norvegiei a anunţat lotul pentru Campionatul Mondial 2026

Selecţionata este condusă de atacantul Erling Haaland, care este foarte aproape de deveni din nou golgheter al Premier League cu Manchester City.

🇳🇴 King Harald V presents Norway’s 2026 FIFA World Cup Squad pic.twitter.com/kxqtlnNThA

— Imperial Material ♚ (@implmaterial) May 21, 2026

Haaland a luptat până de curând cu compatriotul Martin Odegaard pentru titlul în Premier League, dar acesta din urmă a avut câştig de cauză cu Arsenal, el fiind şi căpitanul echipei naţionale.