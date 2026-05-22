Florentino Perez are contracandidat! Cu cine se bate pentru preşedinţia de la Real Madrid

Omul de afaceri Enrique Riquelme şi-a exprimat joi intenţia de a candida la preşedinţia clubului Real Madrid, deţinută din 2009 de Florentino Perez, cu două zile înainte de termenul limită de depunere a candidaturilor, scrie AFP.

În timp ce anterior candidatura sa fusese doar luată în considerare, omul de afaceri de 37 ani a trimis o scrisoare comisiei electorale a clubului în care îşi exprimă ”dorinţa de a fi candidat”, conform presei spaniole de joi.

Procesul electoral a început pe 14 mai şi va dura zece zile, oferindu-i lui Riquelme termen până sâmbătă pentru a-şi depune oficial candidatura – un “pas care rămâne de făcut”, după cum a remarcat el cu prudenţă miercuri.

Revenit a doua oară în fruntea lui Real Madrid în 2009, după un prim mandat între 2000 şi 2006, Perez a fost reales fără opoziţie de patru ori, cel mai recent în ianuarie 2025.

Preşedintele de 79 de ani a convocat noi alegeri acum 10 zile, după ce Real Madrid s-a confruntat cu un al doilea sezon consecutiv fără un titlu major.