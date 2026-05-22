Florentino Perez are contracandidat! Cu cine se bate pentru preşedinţia de la Real Madrid

Omul de afaceri Enrique Riquelme şi-a exprimat joi intenţia de a candida la preşedinţia clubului Real Madrid, deţinută din 2009 de Florentino Perez, cu două zile înainte de termenul limită de depunere a candidaturilor, scrie AFP.
În timp ce anterior candidatura sa fusese doar luată în considerare, omul de afaceri de 37 ani a trimis o scrisoare comisiei electorale a clubului în care îşi exprimă ”dorinţa de a fi candidat”, conform presei spaniole de joi.
Enrique Riquelme, contracandidatul lui Florentino Perez la Real Madrid
Procesul electoral a început pe 14 mai şi va dura zece zile, oferindu-i lui Riquelme termen până sâmbătă pentru a-şi depune oficial candidatura – un “pas care rămâne de făcut”, după cum a remarcat el cu prudenţă miercuri.
Revenit a doua oară în fruntea lui Real Madrid în 2009, după un prim mandat între 2000 şi 2006, Perez a fost reales fără opoziţie de patru ori, cel mai recent în ianuarie 2025.
Preşedintele de 79 de ani a convocat noi alegeri acum 10 zile, după ce Real Madrid s-a confruntat cu un al doilea sezon consecutiv fără un titlu major.
Enrique Riquelme, preşedintele Cox Group, companie specializată în apă şi energie regenerabilă, este singurul candidat alternativ menţionat. Este “socio” (membru cotizant) al clubului de peste 20 de ani, îndeplinind criteriul de vechime cerut de statut. Tatăl său a făcut parte din conducerile administrative anterioare ale clubului în mandatele lui Ramon Calderon şi Vicente Boluda.
🚨 CONFIRMED: Enrique Riquelme has officially sent a letter to Real Madrid, informing them of his intention to run for Real Madrid president.
The electoral rules say that any candidate must inform them of their intention to run 48 hours before the deadline.
Pentru a putea candida oficial împotriva lui Perez, statutul lui Real Madrid obligă depunerea unei garanţii bancare echivalentă cu 15% din bugetul clubului, sumă care în prezent se ridică la aproximativ 187 de milioane de euro. Riquelme a confirmat public că dispune de fondurile necesare.
Florentino Perez, care şi-a făcut averea în construcţii, a fost ales pentru prima dată preşedinte al lui Real Madrid în 2000, înainte de a demisiona în 2006. De la revenirea sa în 2009, clubul madrilen a câştigat 5 titluri de campion naţional şi 6 trofee ale Ligii Campionilor, printre altele.
