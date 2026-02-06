Valeriu Iftime, acuzat de blat după eșecul Botoșaniului cu FCSB: "Hoțule". Doi suporteri au răbufnit - Antena Sport

Închide meniul
Valeriu Iftime, acuzat de blat după eșecul Botoșaniului cu FCSB: "Hoțule". Doi suporteri au răbufnit

Liga 1

Valeriu Iftime, acuzat de blat după eșecul Botoșaniului cu FCSB: “Hoțule”. Doi suporteri au răbufnit

Andrei Nicolae Publicat: 6 februarie 2026, 8:23

Comentarii
Valeriu Iftime, acuzat de blat după eșecul Botoșaniului cu FCSB: Hoțule. Doi suporteri au răbufnit

Valeriu Iftime, în dialog cu doi suporteri / Antena Sport

Valeriu Iftime a fost acuzat de blat de doi suporteri ai lui FC Botoșani după ce echipa sa a fost învinsă cu scorul de 2-1 pe Arena Națională de FCSB. Fanii respectivi au asociat probabil eșecul favoriților cu “netezirea” drumului către play-off pentru campioana ultimelor două ediții de Liga 1, care avea maximă nevoie de victorie.

FCSB s-a impus cu scorul de 2-1 în fața lui FC Botoșani într-un meci crucial pentru play-off, ambele echipe luptând pentru o poziție în Top 6. Victoria roș-albaștrilor a fost adusă de golurile lui Mamadou Thiam și Darius Olaru, în timp ce de la moldoveni a marcat Mykola Kovtalyuk.

Acuzații dure către Valeriu Ifitme după FCSB – FC Botoșani

După meciul de pe Arena Națională, Valeriu Iftime a acordat câteva declarații presei chiar de pe scările de acces către stadion, însă la un moment dat a fost întrerupt de o parte din suporterii echipei sale. Fanii erau extrem de nemulțumiți de rezultat, motiv pentru care au început să îl acuze pe patronul moldovenilor că a făcut blat pentru a o ajuta pe FCSB să se califice în play-off.

Blatistule” sau “Hoțule” au fost cuvintele strigate încontinuu de cei doi fani, pe care Iftime a încercat să îi liniștească. Inițial, patronul moldovenilor și-a dorit un dialog civilizat cu ambii oameni, însă niciunul dintre ei nu s-a calmat.

Atunci, finanțatorul botoșănenilor a încheiat discuția și a plecat din zona Arenei Naționale. Odată cu eșecul cu FCSB, FC Botoșani rămâne pe poziția a șasea, însă acum mai are un singur punct avans față de CFR Cluj, care e pe locul 7.

De cealaltă parte, FCSB e pe 10, dar acum se află la doar două puncte de play-off cu cinci etape înainte de final, iar misiunea roș-albaștrilor nu mai pare atât de dificilă.

1 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 2 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 3 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 4 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 5 Daniel Pancu a anunțat în direct noul transfer al lui CFR Cluj. Jucătorul asociat cu FCSB semnează cu rivala 6 “Mititelu nu a avut nimic” Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia privind palmaresul
