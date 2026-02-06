Valeriu Iftime, acuzat de blat după eșecul Botoșaniului cu FCSB: "Hoțule". Doi suporteri au răbufnit - Antena Sport

Valeriu Iftime a fost acuzat de blat de doi suporteri ai lui FC Botoșani după ce echipa sa a fost învinsă cu scorul de 2-1 pe Arena Națională de FCSB. Fanii respectivi au asociat probabil eșecul favoriților cu “netezirea” drumului către play-off pentru campioana ultimelor două ediții de Liga 1, care avea maximă nevoie de victorie.

FCSB s-a impus cu scorul de 2-1 în fața lui FC Botoșani într-un meci crucial pentru play-off, ambele echipe luptând pentru o poziție în Top 6. Victoria roș-albaștrilor a fost adusă de golurile lui Mamadou Thiam și Darius Olaru, în timp ce de la moldoveni a marcat Mykola Kovtalyuk.

Acuzații dure către Valeriu Ifitme după FCSB – FC Botoșani

După meciul de pe Arena Națională, Valeriu Iftime a acordat câteva declarații presei chiar de pe scările de acces către stadion, însă la un moment dat a fost întrerupt de o parte din suporterii echipei sale. Fanii erau extrem de nemulțumiți de rezultat, motiv pentru care au început să îl acuze pe patronul moldovenilor că a făcut blat pentru a o ajuta pe FCSB să se califice în play-off.

“Blatistule” sau “Hoțule” au fost cuvintele strigate încontinuu de cei doi fani, pe care Iftime a încercat să îi liniștească. Inițial, patronul moldovenilor și-a dorit un dialog civilizat cu ambii oameni, însă niciunul dintre ei nu s-a calmat.

Atunci, finanțatorul botoșănenilor a încheiat discuția și a plecat din zona Arenei Naționale. Odată cu eșecul cu FCSB, FC Botoșani rămâne pe poziția a șasea, însă acum mai are un singur punct avans față de CFR Cluj, care e pe locul 7.