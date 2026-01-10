Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă - Antena Sport

Englezii au aflat care a fost decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Magnatul român, ajuns la vârsta de 86 de ani, deţine o avere fabuloasă, după mai multe afaceri de succes cu care a dat lovitura, de-a lungul timpului.
Ion Ţiriac are o avere estimată la suma de 2,3 miliarde de dolari. El are trei copii, Alexandru Ion, Karim şi Ioana (vezi galeria foto de la finalul articolului cu unica fiică a lui Ion Ţiriac).
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac
Britanicii i-au analizat pe cei mai bogaţi foşti sau actuali tenismeni, în topul acestui clasament fiind Ion Ţiriac. Magnatul român i-a surprins pe englezi, care menţionează faptul că el a strâns o avere uriaşă nu din tenis, ci din afacerile sale.
Ei menţionează că decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac a venit în 1990, când fostul sportiv a ales să-şi deschidă propria bancă, prima privată din România de după Revoluţie. Celelalte afaceri din care Ţiriac a avut un profit imens au fost în domeniul auto sau imobiliar.
“Deși Ion Țiriac nu a trecut niciodată de faza sferturilor de finală la un turneu de Grand Slam, românul este în continuare cel mai bogat jucător de tenis din istoria acestui sport. Singurul său titlu major obținut pe teren a venit în 1970, când a câștigat proba de dublu la Roland Garros. În 1979 s-a retras definitiv din tenis.
Decizia care i-a schimbat viața a venit în 1990, când și-a deschis propria bancă în România. Banca Țiriac a fost prima instituție bancară privată din România post-comunistă și i-a oferit o bază solidă pentru a construi un adevărat imperiu de afaceri.
De-a lungul anilor, Țiriac a obținut câștiguri uriașe din comerț, rețele de vânzări auto, o companie aeriană și una de asigurări. În plus, el deține un portofoliu impresionant de proprietăți imobiliare, atât rezidențiale, cât și comerciale“, au notat nglezii de la givemesport.com.
Ion Ţiriac nu mai este cel mai bogat român
The Forbes a updatat averile celor mai bogaţi oameni de afaceri din România, iar americanii susţin că Matei Zaharia (42 de ani) şi Ion Stoica (62 de ani), cofondatorii Databricks, au pus un avans considerabil în faţa lui Ion Ţiriac (86 de ani), cei trei fiind pe podium.
Astfel, dacă în 2025, Ion Ţiriac avea o avere de 2.1 miliarde de dolari, la începutul lui 2026, a crescut la 2.3 miliarde de euro, fostul tenisman fiind pe locul 3.
În schimb, Matei Zaharia şi Ion Stoica au avut un an 2025 extraordinar, dacă ţinem cont de estimările celor de la The Forbes: averea fiecăruia dintre cei doi a crescut de la 2.5 miliarde de dolari la 3.9 miliarde de dolari.
