Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă - Antena Sport

Englezii au aflat care a fost decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Magnatul român, ajuns la vârsta de 86 de ani, deţine o avere fabuloasă, după mai multe afaceri de succes cu care a dat lovitura, de-a lungul timpului.

Ion Ţiriac are o avere estimată la suma de 2,3 miliarde de dolari. El are trei copii, Alexandru Ion, Karim şi Ioana (vezi galeria foto de la finalul articolului cu unica fiică a lui Ion Ţiriac).

Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac

Britanicii i-au analizat pe cei mai bogaţi foşti sau actuali tenismeni, în topul acestui clasament fiind Ion Ţiriac. Magnatul român i-a surprins pe englezi, care menţionează faptul că el a strâns o avere uriaşă nu din tenis, ci din afacerile sale.

Ei menţionează că decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac a venit în 1990, când fostul sportiv a ales să-şi deschidă propria bancă, prima privată din România de după Revoluţie. Celelalte afaceri din care Ţiriac a avut un profit imens au fost în domeniul auto sau imobiliar.

“Deși Ion Țiriac nu a trecut niciodată de faza sferturilor de finală la un turneu de Grand Slam, românul este în continuare cel mai bogat jucător de tenis din istoria acestui sport. Singurul său titlu major obținut pe teren a venit în 1970, când a câștigat proba de dublu la Roland Garros. În 1979 s-a retras definitiv din tenis.