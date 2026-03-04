Gică Hagi a rupt tăcerea despre națională și Mircea Lucescu: „A avut curaj să meargă mai departe” - Antena Sport

Gică Hagi a oferit o reacție fermă despre echipa națională și despre Mircea Lucescu, cu mai puțin de o lună până la barajul pentru World Cup 2026 cu Turcia. „Regele” s-a declarat bucuros pentru faptul că „Il Luce” a rămas pe banca „tricolorilor”.
Ținând cont de problemele de sănătate avute de Mircea Lucescu în iarnă, s-a zvonit că Gică Hagi va prelua naționala. Cu toate acestea, starea selecționerului s-a îmbunătățit, acesta anunțând că va fi pe bancă la meciul de la Istanbul, de pe 26 martie.
Gică Hagi, bucuros că Mircea Lucescu a rămas la națională
Gică Hagi a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Mircea Lucescu, bucurându-se de faptul că acesta a avut „tăria și curajul” de a continua la națională, după problemele cu care s-a confruntat.
De asemenea, „Regele” a oferit scurte declarații și despre „tricolori”. Acesta are încredere deplină în jucători înaintea barajului cu Turcia, fiind convins că România poate participa din nou la World Cup, după o pauză de aproape 30 de ani.
„(n.r. – Vă bucurați că Lucescu a rămas la națională?) Da, foarte mult! E unul dintre profesorii mei, așa cum am spus, cum e și nea Puiu. Am respect enorm pentru ei și mă bucur mult că a avut tăria și curajul să meargă cu echipa în continuare.
Cred că băieții își doresc foarte mult, mai ales că Mondialul e iar în America. Sper să fie inspirați, în formă și tot ce o să fie pe teren să fie bine pentru noi”, a declarat Gică Hagi, conform sport.ro.
Ce spune Răzvan Burleanu despre venirea lui Gică Hagi la națională
În contextul în care federalii nu au vorbit până acum deloc despre un eventual succesor al lui Mircea Lucescu, Răzvan Burleanu a discutat în premieră despre posibilitatea ca “Regele” să vină la cârma naționalei. În stilul caracteristic, președintele FRF a evitat un răspuns clar, dar a menționat că pe viitor se dorește o colaborare cu fostul antrenor de la Farul.
“Nu pot să vă confirm, nici să vă infirm. Gică Hagi este un antrenor cu care noi ne-am dori să lucrăm la un moment dat. Iar cu Ilie Dumitrescu am o relație foarte bună de unsprezece, doisprezece ani, ceea ce înseamnă că venirea lui nu e deloc întâmplătoare.
El a venit într-un nou departament ”Professional Club Services”, unul care le propune cluburilor profesioniste un set de reguli care să ne ajute să creștem economia la nivelul primei ligi si calitatea jocului“, a spus președintele FRF pentru iamsport.ro.
