Gică Hagi a rupt tăcerea despre națională și Mircea Lucescu: „A avut curaj să meargă mai departe” - Antena Sport

Gică Hagi a oferit o reacție fermă despre echipa națională și despre Mircea Lucescu, cu mai puțin de o lună până la barajul pentru World Cup 2026 cu Turcia. „Regele” s-a declarat bucuros pentru faptul că „Il Luce” a rămas pe banca „tricolorilor”.

Ținând cont de problemele de sănătate avute de Mircea Lucescu în iarnă, s-a zvonit că Gică Hagi va prelua naționala. Cu toate acestea, starea selecționerului s-a îmbunătățit, acesta anunțând că va fi pe bancă la meciul de la Istanbul, de pe 26 martie.

Gică Hagi, bucuros că Mircea Lucescu a rămas la națională

Gică Hagi a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Mircea Lucescu, bucurându-se de faptul că acesta a avut „tăria și curajul” de a continua la națională, după problemele cu care s-a confruntat.

De asemenea, „Regele” a oferit scurte declarații și despre „tricolori”. Acesta are încredere deplină în jucători înaintea barajului cu Turcia, fiind convins că România poate participa din nou la World Cup, după o pauză de aproape 30 de ani.

„(n.r. – Vă bucurați că Lucescu a rămas la națională?) Da, foarte mult! E unul dintre profesorii mei, așa cum am spus, cum e și nea Puiu. Am respect enorm pentru ei și mă bucur mult că a avut tăria și curajul să meargă cu echipa în continuare.