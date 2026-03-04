Harry Maguire, condamnat la închisoare cu suspendare. Pentru ce a fost găsit vinovat starul de la Manchester United - Antena Sport

Internaţionalul englez al echipei Manchester United, Harry Maguire, a fost condamnat la 15 luni de închisoare cu suspendare de către un tribunal din Grecia pentru un incident din 2020, din Mykonos, anunţă Sky Sports.
În 2020, Maguire a fost găsit vinovat de vătămare corporală repetată, tentativă de mituire şi violenţă împotriva funcţionarilor publici după arestarea sa în urma unei încăierări în care doi poliţişti au fost agresaţi.
Harry Maguire, condamnat la închisoare cu suspendare
Maguire, care a fost reţinut timp de două zile după incident şi a negat orice faptă ilegală, a fost condamnat la 21 de luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare, dar i s-a acordat un nou proces după ce a contestat condamnările pronunţate de instanţa greacă pentru mai multe acuzaţii.
În conformitate cu procedura judiciară greacă, cererea a anulat condamnarea lui Maguire înainte de rejudecarea completă într-o instanţă superioară. Rejudecarea sa a fost amânată de mai multe ori.
Maguire a fost acuzat de agresiune minoră, opunere la arestare şi tentativă de mituire. Bărbatul în vârstă de 32 de ani a fost condamnat pentru toate cele trei acuzaţii, dar nu va executa pedeapsa cu închisoarea. Echipa sa de avocaţi va face apel împotriva verdictului de vinovăţie, notează Sky Sports.
Fratele lui Maguire, Joe, şi prietenul său, Christopher Sharman, au fost şi ei găsiţi vinovaţi de infracţiuni legate de incident şi au primit pedepse cu suspendare în 2020. Şi ei au negat orice faptă ilegală.
