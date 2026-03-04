Lewis Hamilton și-a sunat doi rivali uriași din Formula 1, înainte de startul sezonului: „Niciun rezultat” - Antena Sport

Lewis Hamilton a dezvăluit că și-a sunat doi rivali din Formula 1, înainte de startul noului sezon. Britanicul de la Ferrari a transmis că după testele din Bahrain, a încercat să obțină mai multe informații despre celelalte echipe.
Astfel, Hamilton i-a sunat pe Toto Wolff și pe Zak Brown, șefii de la Mercedes și McLaren, în căutare de răspunsuri privind potențialul real celor două monoposturi rivale. Cu toate acestea, britanicul nu a a aflat informațiile dorite.
Lewis Hamilton a transmis că rezultatele testele pre-sezon din Bahrain nu sunt unele concludente, adevăratul potențial al echipelor urmând să fie dezvăluit pe parcursul sezonului.
De asemenea, în privința echipei sale, britanicul este extrem de optimist. Septuplul campion din Formula 1 este de părere că Ferrari are un monopost complet în acest an, cu care poate concura pentru victorii.
„Din teste nu au ieșit prea multe. Toată lumea s-a ascuns cu încărcăturile de combustibil. I-am sunat pe Toto Wolff, de la Mercedes, și pe Zak Brown, de la McLaren, ca să încerc să înțeleg ce au învățat și ei, dar nu am obținut niciun rezultat.
Totuși, sunt sigur de un lucru: după ce am trecut de anul trecut, putem face față oricărei situații.
Echipa are tot ce-i trebuie pentru a câștiga. Trebuie să ne facem treaba împreună cu fanii. E mai ușor de zis decât de făcut, dar am venit la Ferrari pentru că am avut încredere și încă am.
Obiectivul meu a fost să câștig titlul anul trecut, dar n-am reușit să o fac. Asta nu înseamnă că nu pot ajunge acolo. Trebuie să te uiți în interiorul tău și să-i observi pe cei din jur, de la colegi la familie, să rămâi motivat și să-ți pui întrebări incomode”, a declarat Lewis Hamilton, conform corriere.it
Marele Premiu al Australiei va fi în perioada 6-8 martie, live în Universul Antena. Prima cursă a sezonului din Formula 1 va fi duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
