Lewis Hamilton și-a sunat doi rivali uriași din Formula 1, înainte de startul sezonului: „Niciun rezultat” - Antena Sport

Lewis Hamilton a dezvăluit că și-a sunat doi rivali din Formula 1, înainte de startul noului sezon. Britanicul de la Ferrari a transmis că după testele din Bahrain, a încercat să obțină mai multe informații despre celelalte echipe.

Astfel, Hamilton i-a sunat pe Toto Wolff și pe Zak Brown, șefii de la Mercedes și McLaren, în căutare de răspunsuri privind potențialul real celor două monoposturi rivale. Cu toate acestea, britanicul nu a a aflat informațiile dorite.

Lewis Hamilton a transmis că rezultatele testele pre-sezon din Bahrain nu sunt unele concludente, adevăratul potențial al echipelor urmând să fie dezvăluit pe parcursul sezonului.

De asemenea, în privința echipei sale, britanicul este extrem de optimist. Septuplul campion din Formula 1 este de părere că Ferrari are un monopost complet în acest an, cu care poate concura pentru victorii.

„Din teste nu au ieșit prea multe. Toată lumea s-a ascuns cu încărcăturile de combustibil. I-am sunat pe Toto Wolff, de la Mercedes, și pe Zak Brown, de la McLaren, ca să încerc să înțeleg ce au învățat și ei, dar nu am obținut niciun rezultat.