"Aștept banii de șase luni, mi-ai lua mâncarea de pe masă!" Ce datorie are Dan Şucu faţă de un mare rapidist - Antena Sport

Situaţie tensionată între Florin Manea şi Dan Şucu. Totul a plecat de la datoria pe care patronul Rapidului refuză să o achite. Impresarul susține că Rapidul a uitat să-i plătească a doua tranșă a comisionului stabilit pentru transferul lui Constantin Grameni de la Farul la Rapid București, realizat în toamna lui 2024.

“Are să-mi dea niște bani de șase luni. Tot zice că-mi intră în cont”, a povestit Manea. Cum a ajuns în această situaţie? În momentul când a fost făcut transferul, el a ajuns la un acord cu Şucu ca suma stabilită drept comision pentru transfer să-i fie virată în două tranşe. Primii bani au fost plătiţi, dar a doua tranşă o aşteaptă şi acum, chiar dacă au trecut şase luni de la data stabilită.

“Ca să fiu băiat bun, am și împărțit banii: ”Uite îmi dați jumate când semnează, jumate anul următor”. M-a sunat Dan Șucu, mi-a mulțumit, că e extraordinar. Mi-a dat primii bani. Următorii bani, în vară…. Am sunat zice: ”Mai așteaptă un pic”. A zis că trebuie să mai facă, să mai producă… Da, nu știu. Să producă. Aș vrea și eu niște mobilă, să o plătească când produce nevastă-mea. Nu merge. Băi, asta e meseria mea, din asta trăiesc. Chiar dacă am făcut bani, faptul că nu-mi plătești banii care mi se cuvin – nici nu am negociat, am lăsat cât ai vrut tu – este un afront adus copiiilor mei, familiei mele. Ca și cum mi-ai lua mâncarea de pe masă”, a dezvăluit Manea pentru iamsport.ro.

Întrebat dacă îl dă în judecată pe Şucu, Manea a replicat: “Nu fac nimic. Nu dau în judecată Rapidul pentru 20.000 de euro”.