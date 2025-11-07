Dieta incredibilă pe care o ţine femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în formă - Antena Sport

Închide meniul
7 noiembrie 2025

Vera Wang

Vera Wang e lăudată de toată lumea că la 76 de ani arată ca o adolescentă, dar fosta patinatoare ajunsă celebră creatoare de modă şi-a uimit fanii cu dieta noncorformistă pe care o ţine.

Wang susţine că are perioade de câte două săptămâni în care comandă constant fast food. Mai mult, Vera bea numai apă şi vodcă. Chiar şi aşa, acest lucru nu se observă atunci când vorbim de numărul de kilograme.

“Mănânc fast food de la McDonald’s, absolut şi fac asta în fiecare zi timp de două săptămâni. După aceea schimb. Îmi plac şi gogoşile, cele cu cremă de vanilie. În afară de vodcă, beau doar apă”, spunea în trecut Vera Wang, conform Daily Mail.

Vera Wang, povestea incredibilă a milionarei de 76 de ani

Vera Wang este una dintre cele mai de succes femei din lume, dar nimic nu anunţa asta, cel puţin nu când fosta patinatoare avea 40 de ani. Ajunsă la 76 de ani, pe lângă look-ul de adolescentă, ea are şi o avere de peste 600 de milioane de dolari.

Ea a ajuns un celebru creator de modă, dar totul a pornit în momentul în care s-a măritat cu Arthur Becker. Atunci, ea nu a găsit rochia de mireasă pe care o dorea. I s-a părut incredibil faptul că a fost nevoită să alerge din colţ în colţ după o rochie de mireasă.

„Probabil că este o oportunitate reală în această zonă. Se poate face o afacere bănoasă”, a fost mesajul pe care tatăl Verăi i l-a transmis când a văzut cât timp pierde pentru rochie. Şi ea nici un a stat pe gânduri.

Atunci, după cum Vera recunoaşte într-un interviu acordat pentru cnbc.com, din fata care nu mai avea nicio speranţă, brusc ea se mărita la 40 de ani şi fonda propria companie. „A fost ceva sălbatic. Mă pregăteam să devin şi mamă”.

