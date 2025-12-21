Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român - Antena Sport

Ion Ţiriac (86 de ani) are o pensie de 12.000 de lei pe lună, una uriaşă faţă de cea pe care o încasează prietenul său de o viaţă, Ilie Năstase (79 de ani), cel care dezvăluia recent că încasează 1.435 de lei de la statul român.

Năstase mărturisea că primeşte de la statul român o pensie de numai 1.435 de lei. El dezvăluia că nu a primit nimic în plus la recalculare. Năstase e aproape de pensia minimă, care e 1.281 de lei. Pe de altă parte, Nasty are parte de o indemnizaţie lunară de 6.240 de lei.

Ion Ţiriac are o pensie uriaşă

De partea cealaltă, Ion Ţiriac a ajuns să încaseze de la stat 12.000 de lei pe lună după ce a fost timp de 20 de ani ofiţer în Ministerul de Interne şi a ieşit la pensie cu grad de colonel, susţine fanatik.ro.

Miliardarul a luat decizia, în 1999, să pună banii într-un cont bancar, de care nu s-a mai atins până în prezent. Astfel, în contul de care vorbeam, fără să punem la socoteală şi anumite dobânzi, s-au strâns până în acest moment peste 750.000 de euro, sumă de care miliardarul român nu s-ar fi atins.

Ion Ţiriac: Nici nu ştiu ce pensie am

În trecut, magnatul a fost vizibil ruşinat atunci când, din postura sa de miliardar, a fost întrebat ce pensie are. “Nici nu ştiu ce pensie am”, a dezvăluit omul de afaceri ajuns la 86 de ani.