Cum a ajuns Ion Ţiriac să aibă o pensie care o surclasează pe cea a lui Ilie Năstase. Cât ia de la statul român - Antena Sport

Ion Ţiriac (86 de ani) are o pensie de 12.000 de lei pe lună, una uriaşă faţă de cea pe care o încasează prietenul său de o viaţă, Ilie Năstase (79 de ani), cel care dezvăluia recent că încasează 1.435 de lei de la statul român.
Năstase mărturisea că primeşte de la statul român o pensie de numai 1.435 de lei. El dezvăluia că nu a primit nimic în plus la recalculare. Năstase e aproape de pensia minimă, care e 1.281 de lei. Pe de altă parte, Nasty are parte de o indemnizaţie lunară de 6.240 de lei.
Ion Ţiriac are o pensie uriaşă
De partea cealaltă, Ion Ţiriac a ajuns să încaseze de la stat 12.000 de lei pe lună după ce a fost timp de 20 de ani ofiţer în Ministerul de Interne şi a ieşit la pensie cu grad de colonel, susţine fanatik.ro.
Miliardarul a luat decizia, în 1999, să pună banii într-un cont bancar, de care nu s-a mai atins până în prezent. Astfel, în contul de care vorbeam, fără să punem la socoteală şi anumite dobânzi, s-au strâns până în acest moment peste 750.000 de euro, sumă de care miliardarul român nu s-ar fi atins.
Ion Ţiriac: Nici nu ştiu ce pensie am
În trecut, magnatul a fost vizibil ruşinat atunci când, din postura sa de miliardar, a fost întrebat ce pensie are. “Nici nu ştiu ce pensie am”, a dezvăluit omul de afaceri ajuns la 86 de ani.
“Mi-e ruşine să spun, mi-e ruşine să spun! Scuzaţi-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie şi nici nu ştiu ce pensie am.
Nici nu ştiu cât am dreptul la pensie şi aşa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu ştiu! Nu ştiu”, spunea anul trecut Ion Ţiriac pentru gsp.ro.
