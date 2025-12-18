(P) E-Factura în construcții și transporturi: de ce este obligatorie și cum se aplică  - Antena Sport

Implementarea E-Factura reprezintă un pas important pentru firmele din construcții și transporturi. Noul sistem de facturare, impus de autorități, aduce schimbări pe care managerii, contabilii și responsabilii fiscali nu le pot ignora. Dacă administrezi o astfel de companie ori coordonezi procese legate de raportare fiscală, devine necesar să cunoști clar regulile, pentru a evita amenzi, întreruperi administrativ-financiare sau pierderi de timp cu operațiuni inutile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ce înseamnă E-Factura și cum funcționează pentru construcții și transporturi?

E-Factura este sistemul electronic de transmitere și procesare a facturilor, gestionat de ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală). Acest sistem presupune trimiterea documentelor într-un format digital standardizat, folosind platforma națională RO E-Factura. Te întrebi cine folosește e-Factura? Ei bine, orice companie care desfășoară afaceri între firme (B2B) sau cu instituții publice (B2G).

Pentru construcții și transporturi, unde numărul de tranzacții și volumul valorilor sunt ridicate, sistemul clarifică traseul banilor și oferă mai mult control contabil. De exemplu, o firmă care vinde materiale de construcții va transmite fiecare factură pentru ciment sau utilaje direct către ANAF, folosind formatul cerut. În acest timp, o companie de transport va trimite facturile aferente serviciilor prestate tot prin același sistem, fără să mai depindă de documente tipărite sau proceduri separate pentru diferite parteneriate.

Obligațiile legale și firmele vizate

Sistemul E-Factura are la bază OUG 41/2022 și o serie de ordine emise de ANAF, care detaliază modul de aplicare. Dacă activezi în domeniul construcțiilor sau transporturilor și emiți facturi pentru bunuri ori servicii cu risc fiscal ridicat – materiale de construcție, combustibili, servicii de transport mărfuri, autoturisme sau piese –, trebuie să transmiți aceste documente exclusiv prin RO E-Factura.

Avantajele e-Factura pentru construcții și transporturi

Adoptarea E-Factura reduce costurile cu arhivarea fizică a documentelor și minimizează erorile cauzate de introducerea manuală sau pierderea de facturi. Sistemul folosește semnătură electronică și criptare, așa că orice companie câștigă în siguranță și integritate a datelor transmise.