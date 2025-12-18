(P) E-Factura în construcții și transporturi: de ce este obligatorie și cum se aplică  - Antena Sport

Implementarea E-Factura reprezintă un pas important pentru firmele din construcții și transporturi. Noul sistem de facturare, impus de autorități, aduce schimbări pe care managerii, contabilii și responsabilii fiscali nu le pot ignora. Dacă administrezi o astfel de companie ori coordonezi procese legate de raportare fiscală, devine necesar să cunoști clar regulile, pentru a evita amenzi, întreruperi administrativ-financiare sau pierderi de timp cu operațiuni inutile.
Ce înseamnă E-Factura și cum funcționează pentru construcții și transporturi?
E-Factura este sistemul electronic de transmitere și procesare a facturilor, gestionat de ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală). Acest sistem presupune trimiterea documentelor într-un format digital standardizat, folosind platforma națională RO E-Factura. Te întrebi cine folosește e-Factura? Ei bine, orice companie care desfășoară afaceri între firme (B2B) sau cu instituții publice (B2G).
Pentru construcții și transporturi, unde numărul de tranzacții și volumul valorilor sunt ridicate, sistemul clarifică traseul banilor și oferă mai mult control contabil. De exemplu, o firmă care vinde materiale de construcții va transmite fiecare factură pentru ciment sau utilaje direct către ANAF, folosind formatul cerut. În acest timp, o companie de transport va trimite facturile aferente serviciilor prestate tot prin același sistem, fără să mai depindă de documente tipărite sau proceduri separate pentru diferite parteneriate.
Obligațiile legale și firmele vizate
Sistemul E-Factura are la bază OUG 41/2022 și o serie de ordine emise de ANAF, care detaliază modul de aplicare. Dacă activezi în domeniul construcțiilor sau transporturilor și emiți facturi pentru bunuri ori servicii cu risc fiscal ridicat – materiale de construcție, combustibili, servicii de transport mărfuri, autoturisme sau piese –, trebuie să transmiți aceste documente exclusiv prin RO E-Factura.
Avantajele e-Factura pentru construcții și transporturi
Adoptarea E-Factura reduce costurile cu arhivarea fizică a documentelor și minimizează erorile cauzate de introducerea manuală sau pierderea de facturi. Sistemul folosește semnătură electronică și criptare, așa că orice companie câștigă în siguranță și integritate a datelor transmise.
Contabilii sau managerii pot integra E-Factura cu platforme de tip ERP, utilizate deja de firme de construcții și transport. De exemplu, conectarea cu aplicații precum NextUp sau CargoTrack permite expedierea automată a facturilor, verificarea rapidă a statusului și arhivarea digitală a documentelor, lucru care simplifică mult administrarea și raportarea fiscală. Prin automatizare, scazi riscul de greșeli umane și poți urmări cu ușurință care facturi au fost validate sau respinse.
Cum implementezi E-Factura: pași practici
Te poți conforma noilor cerințe parcurgând următorii pași:
- Verifică dacă societatea se înscrie în categoriile vizate
Urmărește legislația recentă și consultă lista bunurilor și serviciilor încadrate cu risc fiscal ridicat. Dacă nu clarifici acest aspect, poți intra rapid în zona de neconformitate.
- Configurează accesul la Spațiul Privat Virtual (SPV)
Deschide un cont pentru firmă sau integrează sistemul E-Factura cu un program de tip ERP compatibil. NextUp ori SmartBill oferă astfel de integrări specifice. Fără acces la SPV, nu poți transmite și primi documente în sistemul oficial.
- Emite facturile în formatul cerut de ANAF
Creează facturi digitale folosind aplicații validate sau editori specializați pentru formatul XML solicitat. Adaugă toate elementele obligatorii, cum ar fi codul UIT pentru transporturi speciale.
- Aplică semnătura electronică
Folosește un certificat calificat pentru a semna documentul. Încarcă apoi factura în SPV și transmite-o către ANAF. Sistemul returnează confirmare de recepție sau eventuale erori de procesare.
- Arhivează digital toate facturile
Stochează documentele aprobate timp de minimum 10 ani, conform reglementărilor fiscale. Poți opta pentru arhivare în cloud sau servere proprii, atâta timp cât asiguri accesul facil la date și protejezi informațiile.
Urmărește fiecare pas cu atenție, fiindcă transmiterea greșită sau lipsa confirmării din sistem poate genera sancțiuni automatic sau întârzieri în relația cu partenerii.
Ce diferențe există între E-Factura și RO e-Transport
E-Factura digitalizează emiterea și transmiterea facturilor pentru bunuri și servicii, în timp ce sistemul RO e-Transport supraveghează traseul mărfurilor care prezintă risc fiscal sporit pe teritoriul României. Dacă ai o flotă de camioane sau livrezi materiale de construcții, trebuie să folosești ambele platforme, fiecare cu procedurile proprii.
De exemplu, dacă trimiți o factură pentru livrare de ciment, vei raporta tranzacția prin E-Factura, dar pentru a transporta produsul, trebuie să introduci datele cursei și în RO e-Transport. Nu omite să coordonezi documentele, deoarece autoritățile verifică ușor divergențele între cele două sisteme.
Pentru orice decizie importantă care presupune schimbare majoră în procese sau investiții noi, discută cu un specialist în fiscalitate. Dacă urmezi pașii corect și adaptezi procesele la cerințele E-Factura, reduci sancțiunile și îți eficientizezi activitatea administrativă.
