La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune

La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune

Antena Sport Publicat: 22 decembrie 2025, 15:08

La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
Vera Wang

A fost patinatoare de performanţă înainte să ajungă o celebră creatoare de modă. E Vera Wang, cea care la 76 de ani e “acuzată” că arată ca o adolescentă.

Pentru a se menţine într-o formă de vis, Vera a trebuit să renunţe la unul dintre lucrurile ei preferate, sucurile acidulate. Asta în contextul în care a avut zeci de ani în care a băut câte un pahar de vodca zilnic.

Vera Wang a renunţat la sucuri

“Beau numai apă, am renunţat la sucuri cu şase ani în urmă. A fost cel mai greu lucru la care am fost nevoită să renunţ”, spunea Vera Wang, în primăvara lui 2024.

Wang bea în fiecare zi câte un pahar cu vodcă şi a făcut asta în ultimii 32 de ani, de la naşterea celei de-a doua fată, Josephine. Mai mult, ea mănâncă de câte ori apucă fast food.

Vera Wang are o avere de peste 600 de milioane de dolari

Vera Wang este una dintre cele mai de succes femei din lume, dar nimic nu anunţa asta, cel puţin nu când fosta patinatoare avea 40 de ani. Ajunsă la 76 de ani, pe lângă look-ul de adolescentă, ea are şi o avere de peste 600 de milioane de dolari.

Ea a ajuns un celebru creator de modă, dar totul a pornit în momentul în care s-a măritat cu Arthur Becker. Atunci, ea nu a găsit rochia de mireasă pe care o dorea. I s-a părut incredibil faptul că a fost nevoită să alerge din colţ în colţ după o rochie de mireasă.

„Probabil că este o oportunitate reală în această zonă. Se poate face o afacere bănoasă”, a fost mesajul pe care tatăl Verăi i l-a transmis când a văzut cât timp pierde pentru rochie. Şi ea nici un a stat pe gânduri.

Atunci, după cum Vera recunoaşte într-un interviu acordat pentru cnbc.com, din fata care nu mai avea nicio speranţă, brusc ea se mărita la 40 de ani şi fonda propria companie. „A fost ceva sălbatic. Mă pregăteam să devin şi mamă”.

