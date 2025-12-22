La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune - Antena Sport

A fost patinatoare de performanţă înainte să ajungă o celebră creatoare de modă. E Vera Wang, cea care la 76 de ani e “acuzată” că arată ca o adolescentă.

Pentru a se menţine într-o formă de vis, Vera a trebuit să renunţe la unul dintre lucrurile ei preferate, sucurile acidulate. Asta în contextul în care a avut zeci de ani în care a băut câte un pahar de vodca zilnic.

Vera Wang a renunţat la sucuri

“Beau numai apă, am renunţat la sucuri cu şase ani în urmă. A fost cel mai greu lucru la care am fost nevoită să renunţ”, spunea Vera Wang, în primăvara lui 2024.

Wang bea în fiecare zi câte un pahar cu vodcă şi a făcut asta în ultimii 32 de ani, de la naşterea celei de-a doua fată, Josephine. Mai mult, ea mănâncă de câte ori apucă fast food.

Vera Wang are o avere de peste 600 de milioane de dolari

Vera Wang este una dintre cele mai de succes femei din lume, dar nimic nu anunţa asta, cel puţin nu când fosta patinatoare avea 40 de ani. Ajunsă la 76 de ani, pe lângă look-ul de adolescentă, ea are şi o avere de peste 600 de milioane de dolari.