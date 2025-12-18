Amanta fostului miliardar român, implicată în "schema" prin care acesta şi-a pierdut averea: "Nu aveau ce mânca" - Antena Sport

Ioan Niculae (71 de ani), fostul patron al clubului Astra Giurgiu, a fost cel mai bogat român în anii 2012 şi 2013. La apogeul lui, Ioan Niculae avea o avere estimată la 1.2 miliarde de euro, devansându-l în topul oamenilor de afaceri români pe Ion Ţiriac.
Dumitru Dragomir (79 de ani) a dezvăluit că Ioan Niculae şi-a pierdut averea uriaşă din pricina amantei. Povestea a fost confirmată de însuşi Ioan Niculae. Potrivit lui Dragomir, totul s-a întâmplat în timp ce Ioan Niculae se afla în închisoare.
Dumitru Dragomir, despre Ioan Niculae: “L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta i-a vândut pământul”
„L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta lui i-a vândut pământul unuia de la Bacău cu care e acum. L-a tras puternic pe Niculae, pentru că are copil cu ea. Nu i-a vândut doar pământurile, i-a vândut și acțiuni.
E cea mai bogată femeie din România. Doina și fata lui sunt două femei excepționale, au o educație nemaipomenită și nu aveau nici ce să mânânce la un moment dat. Nu i-a vândut tot, a vândut ce a putut.
Cred că Niculae a avut 15.000 de hectare de pământ. Fotbalul i-a băgat la pușcărie pe toți, s-a speriat”, dezvăluia Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.
Ioan Niculae: “Fosta amantă a primit o sumă enormă de bani”
Compania lui Ioan Niculae, InterAgro, a intrat în faliment. Fostul miliardar român mărturisea că a primit o puternică lovitură financiară în momentul în care fosta amantă ar fi început să înstrăineze activele companiei sale, InterAgro.
„S-a întâmplat ca această femeie, din motive strict pecuniare, din motive strict materiale, să își îndrepte o mare parte din activele lui InterAgro către o anumită persoană din Bacău. Este vorba de un așa-zis acționar, care acum 20 de ani cumpăra cam două camioane de tărâțe de la noi. Aveam o moară la Zimnicea, el cumpăra două-trei camioane pe săptămână.
Sigur, eu știu acum, am reușit să aflu multe elemente care țin de domeniul penalului, faptul că fosta, să zic, amantă, a primit o sumă enormă de bani, în urmă cu aproape zece ani, de care eu n-am știut niciodată, e vorba de zece milioane de euro, cash, de la acest derbedeu”, declara Ioan Niculae într-un interviu pentru jurnalistul Liviu Alexa.
Ioan Niculae sublinia faptul că, deşi şi-a pierdut averea uriaşă, încă mai are suficienţi bani pentru a se bucura de viaţă la vârsta pe care o are.
Marius Şumudică a câştigat titlul cu Astra în 2016, în timp ce Ioan Niculae se afla în închisoare
Astra Giurgiu a câştigat campionatul în 2016, cu Marius Şumudică antrenor. Din echipa campioană făceau parte la acea vreme Constantin Budescu şi Denis Alibec.
Astra a avut mari probleme financiare în perioada în care Ioan Niculae s-a aflat în detenţie. Niculae a fost eliberat în iulie 2016, după ce Astra câştigase titlul. La începutul anului trecut, clubul a fost dezafiliat de FRF.
În februarie 2021, Ioan Niculae era condamnat definitiv într-un alt dosar. Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat la 5 ani de închisoare. Niculae era acuzat în dosarul în care a fost condamnat definitiv în 2021 de cumpărare de influenţă, instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani.
Potrivit procurorilor, în perioada august 2008 – martie 2009, între S.C. Interagro S.A. și SC Libarom Agri SRL, societate specializată în producție agricolă și tranzacții cu produse agricole, s-a încheiat și derulat un contract fictiv având ca obiect prestarea unor servicii de publicitate. În baza acestui contract, ar fi fost înregistrate în contabilitatea firmei Interagro SA, operațiuni nereale în baza cărora s-au eludat plățile taxelor și impozitelor către bugetul de stat.
„Concret, în urma încheierii și derulării contractului respectiv, ca urmare a deciziei inculpatului Ioan Niculae, au fost înregistrate în evidența contabilă cheltuieli deductibile în sumă totală de 36.245.000 lei. În aceeași perioadă, tot inculpatul Ioan Niculae a fost cel care a decis și coordonat realizarea unui circuit de spălare a banilor, prin intermediul unor operațiuni fictive, prin firmele față de care s-a dispus trimiterea în judecată ca persoane juridice”, susțineau procurorii.
