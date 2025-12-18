Amanta fostului miliardar român, implicată în "schema" prin care acesta şi-a pierdut averea: "Nu aveau ce mânca" - Antena Sport

Ioan Niculae (71 de ani), fostul patron al clubului Astra Giurgiu, a fost cel mai bogat român în anii 2012 şi 2013. La apogeul lui, Ioan Niculae avea o avere estimată la 1.2 miliarde de euro, devansându-l în topul oamenilor de afaceri români pe Ion Ţiriac.

Dumitru Dragomir (79 de ani) a dezvăluit că Ioan Niculae şi-a pierdut averea uriaşă din pricina amantei. Povestea a fost confirmată de însuşi Ioan Niculae. Potrivit lui Dragomir, totul s-a întâmplat în timp ce Ioan Niculae se afla în închisoare.

Dumitru Dragomir, despre Ioan Niculae: “L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta i-a vândut pământul”

„L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta lui i-a vândut pământul unuia de la Bacău cu care e acum. L-a tras puternic pe Niculae, pentru că are copil cu ea. Nu i-a vândut doar pământurile, i-a vândut și acțiuni.

E cea mai bogată femeie din România. Doina și fata lui sunt două femei excepționale, au o educație nemaipomenită și nu aveau nici ce să mânânce la un moment dat. Nu i-a vândut tot, a vândut ce a putut.

Cred că Niculae a avut 15.000 de hectare de pământ. Fotbalul i-a băgat la pușcărie pe toți, s-a speriat”, dezvăluia Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.