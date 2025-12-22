Nota primită de Siyabonga Ngezana, la debutul la Cupa Africii pe Națiuni 2025! Victorie pentru Africa de Sud în primul meci - Antena Sport

Echipa naţională a Africii de Sud, avându-l titular pe Siyabonga Ngezana, de la FCSB, a învins luni, la Marrakesch, echipa naţională a Angolei, scor 2-1, în grupa B a Cupei Africii pe Naţiuni (CAN)

Pe Grande Stade de Marrakech, selecţionerul sud-africanilor, Hugo Broos, l-a titularizat pe jucătorul de la FCSB, Siyabonga Ngezana, în mijlocul apărării, iar echipa Bafana-Bafana a deschis scorul în minutul 21, când Oswin Appollis a înscris cu un şut din careu la centrarea lui Lyle Foster. Angolezii au egalat în minutul 35, prin Show, din assistul căpitanului Freddy.

Siyabonga Ngezana, integralist în Africa de Sud – Angola 2-1

Intrat la pauză, Thsepang Moremi a avut un gol anulat de VAR, în minutul 54, însă în minutul 79 Moremi a insistat şi a pasat pentru Lyle Foster, iar jucătorul lui Burnley a înscris golul victoriei pentru Africa de Sud.

Coechipierii lui Ngezana, care a jucat tot meciul, sunt lideri în grupa B a Cupei Africii pe Naţiuni, cu 3 puncte.

Pentru prestația din meciul de luni seară, fundașul celor de la FCSB a primit nota 6.7 din partea specialiștilor de la flashscore.com. Alți patru jucători au mai primit această notă în tabăra sud-africanilor, în timp ce alți doi au avut note mai mici. Mokwana a primit nota 5.7, în timp ce Foster, cu 8.1, a fost desemnat omul meciului.