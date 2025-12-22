A marcat în prelungiri, dar a fost la un pas de o accidentare horror! Bucuria care se putea sfârși tragic la Cupa Africii - Antena Sport

Închide meniul
A marcat în prelungiri, dar a fost la un pas de o accidentare horror! Bucuria care se putea sfârși tragic la Cupa Africii

Home | Fotbal | Fotbal extern | A marcat în prelungiri, dar a fost la un pas de o accidentare horror! Bucuria care se putea sfârși tragic la Cupa Africii

A marcat în prelungiri, dar a fost la un pas de o accidentare horror! Bucuria care se putea sfârși tragic la Cupa Africii

Publicat: 22 decembrie 2025, 21:23

Comentarii
A marcat în prelungiri, dar a fost la un pas de o accidentare horror! Bucuria care se putea sfârși tragic la Cupa Africii

Patson Daka a fost la un pas de tragedie / Captură X

Mali şi Zambia au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), luni, la Casablanca, într-un meci din Grupa A a Cupei Africii pe Naţiuni la fotbal 2025.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Zambienii au egalat in extremis prin Patson Daka (Leicester City), în minutele adiţionale (90+2), într-un meci dominat de Mali. Malienii au marcat primii, prin Lassine Sinayoko (61), atacantul lui AJ Auxerre.

Patson Daka, la un pas de tragedie! A căzut pe gât după ce a încercat un backflip

În al doilea minut al prelungirilor, Patson Daka a înscris și a dat startul bucuriei pentru Mali. Atacantul de la Leicester a vrut să sărbătorească printr-un mod inedit această reușită și a încercat un backflip. Din nefericire nu i-a reușit, iar Daka a aterizat pe gât. Atacantul lui Leicester se poate considera însă extrem de norocos, după ce a riscat o accidentare extrem de gravă.

Malienii au ratat un penalty prin El Bilal Toure (Beşiktaş), în minutul 42, şutul său fiind apărat de Willard Mwanza.

Duminică, în Grupa A, în primul meci al turneului, echipa Marocului, gazda competiţiei, a întrecut selecţionata Insulelor Comore cu 2-0.

Vineri vor avea loc partidele Maroc – Mali şi Zambia – Comore.

Comentarii


