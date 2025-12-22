A marcat în prelungiri, dar a fost la un pas de o accidentare horror! Bucuria care se putea sfârși tragic la Cupa Africii - Antena Sport

Mali şi Zambia au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), luni, la Casablanca, într-un meci din Grupa A a Cupei Africii pe Naţiuni la fotbal 2025.
Zambienii au egalat in extremis prin Patson Daka (Leicester City), în minutele adiţionale (90+2), într-un meci dominat de Mali. Malienii au marcat primii, prin Lassine Sinayoko (61), atacantul lui AJ Auxerre.
Patson Daka, la un pas de tragedie! A căzut pe gât după ce a încercat un backflip
În al doilea minut al prelungirilor, Patson Daka a înscris și a dat startul bucuriei pentru Mali. Atacantul de la Leicester a vrut să sărbătorească printr-un mod inedit această reușită și a încercat un backflip. Din nefericire nu i-a reușit, iar Daka a aterizat pe gât. Atacantul lui Leicester se poate considera însă extrem de norocos, după ce a riscat o accidentare extrem de gravă.
A header to lift the roof off, Daka coming through when it mattered most. 🇿🇲#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/GcgaDf3Aj0
— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 22, 2025
Malienii au ratat un penalty prin El Bilal Toure (Beşiktaş), în minutul 42, şutul său fiind apărat de Willard Mwanza.
🚨 𝗡𝗘𝗪: PATSON DAKA ATTEMPTED A BACKFLIP CELEBRATION AFTER SCORING BUT ENDED UP HURTING HIS NECK! pic.twitter.com/txlfx1LVRR
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 22, 2025
Duminică, în Grupa A, în primul meci al turneului, echipa Marocului, gazda competiţiei, a întrecut selecţionata Insulelor Comore cu 2-0.
Vineri vor avea loc partidele Maroc – Mali şi Zambia – Comore.
